Компенсації за прихисток ВПО: Кабмін затвердив нові правила - що треба знати
Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії, спожиті під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нововведення стосуються юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.
Хто має право на компенсацію
Отримати компенсацію можуть юридичні особи незалежно від форми власності, а також ФОПи.
Компенсація надається, якщо розміщені ВПО:
- виїхали з окупованих або прифронтових територій і не мають іншого житла;
- мають зруйноване або непридатне житло (інформація має бути в реєстрі пошкодженого майна).
Що компенсують
Можна отримати компенсацію за такі витрати:
- вартість житлово-комунальних послуг — у межах соціальних норм;
- витрати на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо — у межах норм.
У яких випадках компенсацію не надають
Держава не компенсує витрати у таких випадках:
- ВПО вже отримує іншу компенсацію, пільги чи субсидію;
- отримує допомогу на оренду за іншою державною програмою;
- перебуває за кордоном або не проживає за вказаною адресою понад 30 днів;
- у заяві зазначено недостовірну інформацію.
Як подати заяву
З 31 липня 2025 року - через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібен електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації. У заяві обов’язково має бути вказана адреса, яка збігається з місцем фактичного проживання ВПО, зазначеним у довідці.
Урядова програма спрямована на підтримку тих, хто надає прихисток ВПО, та дозволяє компенсувати частину витрат на утримання безкоштовного житла.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд запускає новий житловий проєкт для переселенців із Маріуполя: передбачено будівництво муніципального, соціального та орендного житла, а також пільгові іпотеки. Також продовжили програму компенсацій для ВПО, які витрачають понад 20% доходу на оренду.
Також ми писали, що понад чверть орендодавців в Україні відмовляють переселенцям у житлі. Головні причини: недовіра, страх за майно та упередження. Хоча 72% готові здавати житло ВПО, дискримінація за походженням, мовою та військовим статусом зростає.
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