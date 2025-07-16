Компенсації за прихисток ВПО: Кабмін затвердив нові правила - що треба знати

Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії, спожиті під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нововведення стосуються юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

Хто має право на компенсацію Отримати компенсацію можуть юридичні особи незалежно від форми власності, а також ФОПи. Компенсація надається, якщо розміщені ВПО: виїхали з окупованих або прифронтових територій і не мають іншого житла;

мають зруйноване або непридатне житло (інформація має бути в реєстрі пошкодженого майна). Що компенсують Можна отримати компенсацію за такі витрати: вартість житлово-комунальних послуг — у межах соціальних норм;

витрати на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо — у межах норм. У яких випадках компенсацію не надають Держава не компенсує витрати у таких випадках: ВПО вже отримує іншу компенсацію, пільги чи субсидію;

отримує допомогу на оренду за іншою державною програмою;

перебуває за кордоном або не проживає за вказаною адресою понад 30 днів;

у заяві зазначено недостовірну інформацію. Як подати заяву З 31 липня 2025 року - через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібен електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації. У заяві обов’язково має бути вказана адреса, яка збігається з місцем фактичного проживання ВПО, зазначеним у довідці. Урядова програма спрямована на підтримку тих, хто надає прихисток ВПО, та дозволяє компенсувати частину витрат на утримання безкоштовного житла.