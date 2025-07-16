ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Компенсації за прихисток ВПО: Кабмін затвердив нові правила - що треба знати

Середа 16 липня 2025 06:40
UA EN RU
Компенсації за прихисток ВПО: Кабмін затвердив нові правила - що треба знати Фото: Житло для переселенців (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії, спожиті під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нововведення стосуються юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

Хто має право на компенсацію

Отримати компенсацію можуть юридичні особи незалежно від форми власності, а також ФОПи.

Компенсація надається, якщо розміщені ВПО:

  • виїхали з окупованих або прифронтових територій і не мають іншого житла;
  • мають зруйноване або непридатне житло (інформація має бути в реєстрі пошкодженого майна).

Що компенсують

Можна отримати компенсацію за такі витрати:

  • вартість житлово-комунальних послуг — у межах соціальних норм;
  • витрати на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо — у межах норм.

У яких випадках компенсацію не надають

Держава не компенсує витрати у таких випадках:

  • ВПО вже отримує іншу компенсацію, пільги чи субсидію;
  • отримує допомогу на оренду за іншою державною програмою;
  • перебуває за кордоном або не проживає за вказаною адресою понад 30 днів;
  • у заяві зазначено недостовірну інформацію.

Як подати заяву

З 31 липня 2025 року - через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібен електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації. У заяві обов’язково має бути вказана адреса, яка збігається з місцем фактичного проживання ВПО, зазначеним у довідці.

Урядова програма спрямована на підтримку тих, хто надає прихисток ВПО, та дозволяє компенсувати частину витрат на утримання безкоштовного житла.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд запускає новий житловий проєкт для переселенців із Маріуполя: передбачено будівництво муніципального, соціального та орендного житла, а також пільгові іпотеки. Також продовжили програму компенсацій для ВПО, які витрачають понад 20% доходу на оренду.

Також ми писали, що понад чверть орендодавців в Україні відмовляють переселенцям у житлі. Головні причини: недовіра, страх за майно та упередження. Хоча 72% готові здавати житло ВПО, дискримінація за походженням, мовою та військовим статусом зростає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особи Житло для переселенців
Новини
РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця
РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї