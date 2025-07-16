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Компенсации за приют ВПЛ: Кабмин утвердил новые правила - что нужно знать

Среда 16 июля 2025 06:40
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Компенсации за приют ВПЛ: Кабмин утвердил новые правила - что нужно знать Фото: Жилье для переселенцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет министров утвердил порядок компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, потребленные во время бесплатного размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Нововведения касаются юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Кто имеет право на компенсацию

Получить компенсацию могут юридические лица независимо от формы собственности, а также ФОП.

Компенсация предоставляется, если размещенные ВПЛ:

  • выехали из оккупированных или прифронтовых территорий и не имеют другого жилья;
  • имеют разрушенное или непригодное жилье (информация должна быть в реестре поврежденного имущества).

Что компенсируют

Можно получить компенсацию за такие расходы:

  • стоимость жилищно-коммунальных услуг - в пределах социальных норм;
  • расходы на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо - в пределах норм.

В каких случаях компенсацию не предоставляют

Государство не компенсирует расходы в следующих случаях:

  • ВПЛ уже получает другую компенсацию, льготы или субсидию;
  • получает помощь на аренду по другой государственной программе;
  • находится за границей или не проживает по указанному адресу более 30 дней;
  • в заявлении указана недостоверная информация.

Как подать заявление

С 31 июля 2025 года - через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого нужна электронная подпись или другое средство электронной идентификации. В заявлении обязательно должен быть указан адрес, который совпадает с местом фактического проживания ВПЛ, указанным в справке.

Правительственная программа направлена на поддержку тех, кто предоставляет приют ВПЛ, и позволяет компенсировать часть расходов на содержание бесплатного жилья.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство запускает новый жилищный проект для переселенцев из Мариуполя: предусмотрено строительство муниципального, социального и арендного жилья, а также льготные ипотеки. Также продлили программу компенсаций для ВПЛ, которые тратят более 20% дохода на аренду.

Также мы писали, что более четверти арендодателей в Украине отказывают переселенцам в жилье. Главные причины: недоверие, страх за имущество и предубеждение. Хотя 72% готовы сдавать жилье ВПЛ, дискриминация по происхождению, языку и военному статусу растет.

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Внутренне перемещенные лица Жилье для переселенцев
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