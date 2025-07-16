Компенсации за приют ВПЛ: Кабмин утвердил новые правила - что нужно знать
Кабинет министров утвердил порядок компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, потребленные во время бесплатного размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Нововведения касаются юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Кто имеет право на компенсацию
Получить компенсацию могут юридические лица независимо от формы собственности, а также ФОП.
Компенсация предоставляется, если размещенные ВПЛ:
- выехали из оккупированных или прифронтовых территорий и не имеют другого жилья;
- имеют разрушенное или непригодное жилье (информация должна быть в реестре поврежденного имущества).
Что компенсируют
Можно получить компенсацию за такие расходы:
- стоимость жилищно-коммунальных услуг - в пределах социальных норм;
- расходы на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо - в пределах норм.
В каких случаях компенсацию не предоставляют
Государство не компенсирует расходы в следующих случаях:
- ВПЛ уже получает другую компенсацию, льготы или субсидию;
- получает помощь на аренду по другой государственной программе;
- находится за границей или не проживает по указанному адресу более 30 дней;
- в заявлении указана недостоверная информация.
Как подать заявление
С 31 июля 2025 года - через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого нужна электронная подпись или другое средство электронной идентификации. В заявлении обязательно должен быть указан адрес, который совпадает с местом фактического проживания ВПЛ, указанным в справке.
Правительственная программа направлена на поддержку тех, кто предоставляет приют ВПЛ, и позволяет компенсировать часть расходов на содержание бесплатного жилья.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство запускает новый жилищный проект для переселенцев из Мариуполя: предусмотрено строительство муниципального, социального и арендного жилья, а также льготные ипотеки. Также продлили программу компенсаций для ВПЛ, которые тратят более 20% дохода на аренду.
Также мы писали, что более четверти арендодателей в Украине отказывают переселенцам в жилье. Главные причины: недоверие, страх за имущество и предубеждение. Хотя 72% готовы сдавать жилье ВПЛ, дискриминация по происхождению, языку и военному статусу растет.
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