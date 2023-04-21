Компенсація за втрачене житло. У травні розпочнеться тестування програми "єВідновлення"

"Сьогодні Уряд ухвалить важливе рішення для тисяч українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни. Приймаємо постанову, яка дозволить розпочати тестування програми "єВідновлення", за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що мета тестування - уникнути помилок і непорозумінь у майбутньому.

За словами прем'єр-міністра, сервіс працюватиме в "Дії" з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку.

Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

"Віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри прокомунікують усі необхідні деталі програми. Кожне відновлене житло - це крок до великої відбудови та відродження України. Отже, мобілізуємо сили та ресурси для досягнення нашої перемоги", - наголосив Шмигаль.