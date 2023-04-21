Компенсация за утраченное жилье. В мае начнется тестирование программы "єВідновлення"

"Сегодня Правительство примет важное решение для тысяч украинцев, чье жилье было повреждено в результате войны. Принимаем постановление, которое позволит начать тестирование программы "єВідновлення", по которой люди будут получать средства на ремонт своих домов", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что цель тестирования - избежать ошибок и недоразумений в будущем.

По словам премьер-министра, сервис будет работать в "Дії" с 10 мая. Полученные целевые средства можно потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а денежные средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке.

Приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

"Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и Минцифры прокоммуницируют все необходимые детали программы. Каждое восстановленное жилье - это шаг к большому восстановлению и возрождению Украины. Следовательно, мобилизуем силы и ресурсы для достижения нашей победы", - подчеркнул Шмыгаль.