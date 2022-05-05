ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Компенсація за працевлаштування ВПО: як роботодавцям отримати гроші

Новость на русском →
Київ, Четвер 05 травня 2022 17:32
Компенсація за працевлаштування ВПО: як роботодавцям отримати гроші Фото: Роботодавці зможуть отримати гроші за працевлаштування переселенців (diia gov ua)
Автор: РБК-Україна

В цифровому порталі “Дія” з’явилася нова послуга. Тепер роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, можуть подати заявку на отримання фінансової компенсації від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

“Багато людей залишилися без роботи та дому й вимушено переїхали до інших областей України. Тепер коли наймаєте на роботу українця, який отримав довідку ВПО, ви можете отримати грошову компенсацію 6500 гривень за перший та другий місяць роботи людини”, - розповів високопосадовець.

Для того, щоб отримати кошти потрібно:

  1. Заповнити відповідну заявку на порталі “Дія”
  2. Підписати її кваліфікованим електронним підписом

При цьому критерії, за якими нараховується компенсація підприємцю, є такими:

  • Працевлаштували ВПО після 24.02.22, за умови, що переселенець отримав довідку теж після 24 лютого.
  • Виплачували їм зарплату не меншу від мінімальної (6500).
  • Сплачували єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
  • Подавали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік.

Нагадаємо, що раніше у "Дії" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримання фінансової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна бизнес Михайло Федоров Дія
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня