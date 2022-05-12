Компенсация за трудоустройство переселенцев: как получить 6500 гривен

Кабинет министров определил Порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Предприниматели могут получить 6,5 тыс. гривен за каждого сотрудника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ( Минреинтеграции ).

Если работодатель трудоустраивает ВПЛ на условиях трудового/гиг-контракта, в том числе - по совместительству (человек может быть трудоустроен согласно этому механизму только один раз), он имеет право на получение компенсации в размере 6500 гривен при таких условиях:

работодатель состоит на учете как плательщик ЕСВ;

размер зарплаты работника за полностью выполненную месячную (почасовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной зарплаты;

подача в установленном законодательством порядке налоговой отчетности за IV квартал 2021 года или годовой отчетности за 2021 год.

Компенсацию расходов предоставляют в размере 6500 грн ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодатель платит ЕСВ, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

В то же время общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Для получения компенсации работодатель не ранее чем через пять календарных дней после трудоустройства ВПЛ, подает заявление о компенсации расходов по своему местонахождению в городской, районный, горрайонный центр занятости или филиал регионального центра занятости:

в электронной форме - через Единый государственный вебпортал электронных услуг;

в бумажной форме - лично во время посещения или на адрес электронной почты соответствующего центра занятости.

Напомним, на портале и в приложении "Дія стала доступной услуга подачи заявок на получение работодателями компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.