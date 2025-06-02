Компенсація за розміщення ВПО: нові правила виплат - що потрібно знати

Юридичні особи та ФОП, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з липня зможуть отримати компенсацію за комунальні послуги й енергоносії.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Адреса, за якою фактично проживає ВПО (згідно з довідкою), має збігатися з тією, на яку подається заява про компенсацію. Без цього виплата не буде призначена.

Куди подавати: через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Компенсацію не можна отримати у таких випадках:

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання компенсації юридичним особам і фізичним особам-підприємцям за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії у разі безоплатного тимчасового розміщення ВПО. Відповідну постанову №616 уряд ухвалив 27 травня 2025 року .

Раніше РБК-Україна писало, що житлову субсидію родини тепер зможуть отримати навіть у разі наявності у дітей майна, депозитів або купівлі нерухомості. Це стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних сімей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.