Компенсация за размещение ВПЛ: новые правила выплат - что нужно знать

Юридические лица и ФЛП, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), с июля смогут получить компенсацию за коммунальные услуги и энергоносители.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Адрес, по которому фактически проживает ВПЛ (согласно справке), должен совпадать с тем, на который подается заявление о компенсации. Без этого выплата не будет назначена.

Чем подписать: заявление должно быть подписано КЭП, усовершенствованной электронной подписью или другим разрешенным средством идентификации.

Куда подавать: через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления компенсации юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям за потребленные жилищно-коммунальные услуги и энергоносители в случае бесплатного временного размещения ВПЛ. Соответствующее постановление №616 правительство приняло 27 мая 2025 года .

Ранее РБК-Украина писало, что жилищную субсидию семьи теперь смогут получить даже в случае наличия у детей имущества, депозитов или покупки недвижимости. Это касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.

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