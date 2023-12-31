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Компенсація на придбання житла: хто може отримати та які документи потрібно

Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Попри війну, в Україні продовжує діяти програма, в межах якої ветерани можуть отримати компенсацію на придбання власного житла.

В Україні право на отримання компенсації на придбання власного житла мають:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи (АТО/ООС, заходах оборони, участі у бойових діях на території інших держав);
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), які є учасниками бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни III групи;
  • члени сім'ї особи, яка загинула або зникла безвісти, померла внаслідок АТО/ООС, заходах оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

Для того, щоб стати на квартирний облік, необхідно надати такі документи:

  • довідку про зареєстроване місце проживання заявника та кожного члена сім'ї або довідку ВПО;
  • копію посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого;
  • довідку про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи;
  • копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номера всіх членів сім'ї.

Для отримання компенсації необхідно надати такі документи:

  • заяву на призначення грошової компенсації;
  • копію паспорта заявника;
  • копію посвідчення УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни або ж члена сім'ї загиблого захисника/захисниці;
  • копію довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;
  • письмову згоду в довільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї;
  • копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї;
  • копію рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сім'ї;
  • довідку про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;
  • довідку ВПО за період з 2014 року по 24 лютого 2022 року.

Як придбати житло за отриману компенсацію

Для того, щоб купити житло за отриману компенсацію, необхідно його обрати. Потім потрібно укласти договір про купівлю-продаж із продавцем та надати копію договору до органу соцзахисту.

Після цього - отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю й подати згоду та відповідну заяву до "Ощадбанку".

Право власності на житло необхідно оформити упродовж 30 днів.

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