Компенсация на приобретение жилья: кто может получить и какие документы требуются

В Украине право на получение компенсации на приобретение собственного жилья имеют:
- лица с инвалидностью вследствие войны 1-й и 2-й группы (АТО/ООС, мероприятиях обороны, участия в боевых действиях на территории других государств);
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые являются участниками боевых действий, или лица с инвалидностью вследствие войны III группы;
- члены семьи лица, погибшего или пропавшего без вести, умершего в результате АТО/ООС, мероприятиях обороны, участия в боевых действиях на территории других государств.
Для того, чтобы стать на квартирный учет, необходимо предоставить следующие документы:
- справку о зарегистрированном месте жительства заявителя и каждого члена семьи или справку ВПЛ;
- копию удостоверения УБД/лица с инвалидностью вследствие войны/члена семьи погибшего;
- справку о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы;
- копии паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного налогового номера всех членов семьи.
Для получения компенсации необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на назначение денежной компенсации;
- копию паспорта заявителя;
- копию удостоверения УБД, лица с инвалидностью вследствие войны или члена семьи погибшего защитника/защитницы;
- копию справки о непосредственном участии лица в боевых действиях;
- письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения между заявителем и членами его семьи;
- копию решения о постановке на квартирный учет на себя и каждого члена семьи;
- справку о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье;
- справку ВПЛ за период с 2014 года по 24 февраля 2022 года.
Как приобрести жилье за полученную компенсацию
Для того, чтобы купить жилье за полученную компенсацию, необходимо его выбрать. Затем нужно заключить договор о купле-продаже с продавцом и предоставить копию договора в орган соцзащиты.
После этого - получить письменное согласие органа соцзащиты на перечисление средств продавцу и подать согласие и соответствующее заявление в "Ощадбанк".
Право собственности на жилье необходимо оформить в течение 30 дней.