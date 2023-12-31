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Компенсация на приобретение жилья: кто может получить и какие документы требуются

Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Несмотря на войну, в Украине продолжает действовать программа, в рамках которой ветераны могут получить компенсацию на приобретение собственного жилья.

В Украине право на получение компенсации на приобретение собственного жилья имеют:

  • лица с инвалидностью вследствие войны 1-й и 2-й группы (АТО/ООС, мероприятиях обороны, участия в боевых действиях на территории других государств);
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые являются участниками боевых действий, или лица с инвалидностью вследствие войны III группы;
  • члены семьи лица, погибшего или пропавшего без вести, умершего в результате АТО/ООС, мероприятиях обороны, участия в боевых действиях на территории других государств.

Для того, чтобы стать на квартирный учет, необходимо предоставить следующие документы:

  • справку о зарегистрированном месте жительства заявителя и каждого члена семьи или справку ВПЛ;
  • копию удостоверения УБД/лица с инвалидностью вследствие войны/члена семьи погибшего;
  • справку о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы;
  • копии паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного налогового номера всех членов семьи.

Для получения компенсации необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление на назначение денежной компенсации;
  • копию паспорта заявителя;
  • копию удостоверения УБД, лица с инвалидностью вследствие войны или члена семьи погибшего защитника/защитницы;
  • копию справки о непосредственном участии лица в боевых действиях;
  • письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи;
  • копии документов, подтверждающих родственные отношения между заявителем и членами его семьи;
  • копию решения о постановке на квартирный учет на себя и каждого члена семьи;
  • справку о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье;
  • справку ВПЛ за период с 2014 года по 24 февраля 2022 года.

Как приобрести жилье за полученную компенсацию

Для того, чтобы купить жилье за полученную компенсацию, необходимо его выбрать. Затем нужно заключить договор о купле-продаже с продавцом и предоставить копию договора в орган соцзащиты.

После этого - получить письменное согласие органа соцзащиты на перечисление средств продавцу и подать согласие и соответствующее заявление в "Ощадбанк".

Право собственности на жилье необходимо оформить в течение 30 дней.

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