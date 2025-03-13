Компенсація за невикористані відпустки для військових: ВР підтримала важливий законопроєкт

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що гарантує військовослужбовцям компенсацію за невикористані відпустки. Це стосується відпусток, що не були використані під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради України.
"Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану", - заявили в ВР.
Законопроєкт спрямований на гарантування права військовослужбовців на отримання грошової компенсації за всі невикористані відпустки під час особливого періоду мобілізації.
У ВР зауважили, що через воєнний стан надання більшості відпусток було припинено, проте право на них зберігається, тому проєкт закону передбачає виплату компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.
Нагадаємо, що минулого року Кабінет міністрів змінив Порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі.
Зауважмо, що раніше сьогодні Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації.
Тепер 6 мільйонів військовозобов'язаних, які досі не уточнили свої дані, зможуть зробити це і заплатити штраф зі знижкою в 50% через "Резерв+".
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