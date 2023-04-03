Компанію Apple залучать до повоєнного перепису населення України, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації планує залучити до повоєнного перепису населення України компанію "Apple".
Про це це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
Після перемоги України у війні проти Російської Федерації буде проводитись перепис населення, до якого планує долучитися Міністерство цифрової трансформації. Міністерство прагне переосмислити та спростити процес.
"Багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів. Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі", – зазначив Федоров.
Раніше ми повідомляли, чи є законні підстави розсилат українцям повістки у месенджерах.
Нагадаємо, в Україні працюють над створенням реєстру ухилянтів від мобілізації
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.