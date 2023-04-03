Компанію Apple залучать до повоєнного перепису населення України, - Федоров

Про це це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон .

Після перемоги України у війні проти Російської Федерації буде проводитись перепис населення, до якого планує долучитися Міністерство цифрової трансформації. Міністерство прагне переосмислити та спростити процес.

"Багато інформації можна отримати завдяки верифікації в реєстрах, щоб не смикати наших громадян і не запитувати те, що і так можна побачити завдяки деперсоналізованій синхронізації певних реєстрів. Це буде один з найбільш сучасних та інноваційних переписів населення у світі", – зазначив Федоров.