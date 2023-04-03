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Компанию Apple привлекут к послевоенной переписи населения Украины, - Федоров

Фото: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Министерство цифровой трансформации планирует привлечь к послевоенной переписи населения Украины компанию Apple.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

После победы Украины в войне против Российской Федерации будет проводиться перепись населения, к которой планирует присоединиться Министерство цифровой трансформации. Министерство стремится к переосмыслению и упрощению процесса.

"Много информации можно получить благодаря верификации в реестрах, чтобы не дергать наших граждан и не спрашивать то, что и так можно увидеть благодаря деперсонализированной синхронизации определенных реестров. Это будет одна из самых современных и инновационных переписей населения в мире", - отметил Федоров.

Ранее мы сообщали, есть ли законные основания рассылать украинцам повестки в мессенджерах.

Напомним, в Украине работают над созданием реестра уклоняющихся от мобилизации.

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