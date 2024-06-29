Компании предпочитают работу с ветеранами: какие условия для них предлагают
Через два года после начала полномасштабной войны на украинский рынок труда начинают возвращаться военные. Причем часто ветераны ищут гражданскую работу.
РБК-Украина исследовало, готовы ли крупные и маленькие компании к сотрудничеству с ветеранами и какие условия работы предлагают.
Сколько компаний готово работать с ветеранами
По данным исследования Work.ua, в среднем 54% работодателей готовы нанимать ветеранов.
- В компаниях, где работает более 1 000 сотрудников, этот показатель составляет 59%.
- Компании 50-250 сотрудников выражают готовность на 51%.
Важен тот факт, что сейчас во многих компаниях уже есть действующие военнослужащие. Поэтому, если рабочее место сохраняется, человек вернется к своим обязанностям, но уже в статусе ветерана.
Статистика говорит, что 78% опрошенных компаний поддерживают связь со служащими и их семьями.
Как меняется рынок труда
СЕО сайта по поиску работы robota.ua Валерий Решетняк рассказал, что в настоящее время на их платформе до 110 000 вакансий. По сравнению с периодом до полномасштабной войны это количество выросло.
"И это только на нашем сайте. С другой стороны из Украины уехали более шести миллионов человек. Конкуренция за сотрудников огромна. Это не идеальная ситуация для бизнеса, но спрос на работников, в частности ветеранов, в ближайшие годы будет большим", - отметил он.
Исследование Work.ua показывает, что 47% компаний указывают в описаниях вакансий, открытых для найма ветеранов.
А 42%, закрывая вакансии, предпочитают ветеранов.
Подавляющее большинство компаний готовы к работе с ветеранами и обеспечивают им для этого комфортные условия (фото: Getty Images)
Условия работы и адаптация для ветеранов
Для человека, вернувшегося после боевых действий и начинающего строить жизнь снова, важно чувствовать себя в безопасности и комфорте. Поэтому работодателям необходимо обеспечить психологические и физические условия.
По результатам исследования Work.ua, у 46% работодателей не обеспечен удобный физический доступ к рабочему месту и всем необходимым локациям для людей с нарушением зрения, слуха, на колесных креслах или костылях.
В то же время у 33% работодателей такой доступ обеспечен частично.
Атмосфера в рабочем коллективе также занимает не последнее место в адаптации людей с пережитым травматическим опытом. Для того чтобы обеспечить психологический комфорт, 12% опрошенных компаний прошли обучение по сотрудничеству и общению с ветеранами.
Более того - 60% работодателей практикуют закрепление ментора за каждым новым сотрудником (не только для ветеранов), который помогает адаптироваться в компании.
Валерий Решетняк отметил, что их сайт запустил специальный тег для работодателей - "предпочитаю ветерана". Его нужно установить на открытой должности.
Таким образом бывшие военнослужащие, ища работу, смогут найти ту, где им отдают предпочтение. Это экономит время для трудоустройства.
Раньше мы делились советами, как военному только с боевым опытом найти гражданскую работу.
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При написании материала использовались источники: комментарии руководительницы проекта "Назустріч" Work.ua Анастасии Разлуцкой, выступление СЕО robota.ua Валерия Решетняка во время Конгресса ветеранских и бизнес-объединений.
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