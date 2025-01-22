Компанії Порошенка збільшили активи за рахунок несплачених в Україні податків, - ЗМІ

Зокрема, експерти проаналізували фінансову діяльність українських та іноземних компаній, що належать Порошенку, і виявили, що вони збільшують активи за рахунок несплачених в Україні податків.

"Легалізація активів здійснюється шляхом придбання державних та іноземних цінних паперів, на які нараховуються відповідні відсотки. В основному Порошенко купує облігації внутрішнього займу - цінні папери, які випускає держава", - пише видання.

За оцінками експертів, саме за нараховані державою відсотки на ОВДП у розмірі приблизно 2,5 млрд грн було профінансовано благодійні проєкти Порошенка після повномасштабної війни.

При цьому фонд Порошенка має статус неприбуткової організації, а її фінансування здійснюється за рахунок, наближених до нього фізосіб та пов’язаних суб’єктів господарювання із використанням різноманітних схем мінімізації оподаткування.

Проте у січні 2024 року фонд придбав військові ОВДП (термін обігу — 693 дні, з номінальною дохідністю 17,8 на загальну суму 356 млн грн саме за рахунок коштів благодійних внесків.

Ця операція була проведена через Міжнародний інвестиційний банк, власником якого є Порошенко. Лише за розрахунково-касове обслуговування цієї операції банк отримав близько 1,5 млн грн у вигляді комісії.

На думку фахівців, у таких оборудках наявні усі ознаки кримінального правопорушення.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують нові деталі справи Порошенка щодо держзради, які стосуються його бізнесу в РФ. Зокрема, в окупованому Севастополі продовжував працювати "Севморзавод", який належав Порошенку, в обмін на те, що місто визнали російським.