Компании Порошенко увеличили активы за счет неуплаченных в Украине налогов, - СМИ

В частности, эксперты проанализировали финансовую деятельность украинских и иностранных компаний, принадлежащих Порошенко, и обнаружили, что они увеличивают активы за счет неуплаченных в Украине налогов.

"Легализация активов осуществляется путем приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты. В основном Порошенко покупает облигации внутреннего займа - ценные бумаги, которые выпускает государство", - пишет издание.

По оценкам экспертов, именно за начисленные государством проценты на ОВГЗ в размере около 2,5 млрд грн были профинансированы благотворительные проекты Порошенко после полномасштабной войны.

При этом фонд Порошенко имеет статус неприбыльной организации, а ее финансирование осуществляется за счет приближенных к нему физлиц и связанных субъектов хозяйствования с использованием различных схем минимизации налогообложения.

Однако в январе 2024 года фонд приобрел военные ОВГЗ (срок обращения - 693 дня, с номинальной доходностью 17,8 на общую сумму 356 млн грн именно за счет средств благотворительных взносов.

Эта операция была проведена через Международный инвестиционный банк, владельцем которого является Порошенко. Только за расчетно-кассовое обслуживание этой операции банк получил около 1,5 млн грн в виде комиссии.

По мнению специалистов, в таких сделках имеются все признаки уголовного преступления.

Напомним, правоохранители расследуют новые детали дела Порошенко о госизмене, которые касаются его бизнеса в РФ. В частности, в оккупированном Севастополе продолжал работать "Севморзавод", который принадлежал Порошенко, в обмен на то, что город признали российским.