Компании Порошенко увеличили активы за счет неуплаченных в Украине налогов, - СМИ

В финансовых сделках с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), в которых подозревают лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко появились новые детали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Закон и бизнес".
В частности, эксперты проанализировали финансовую деятельность украинских и иностранных компаний, принадлежащих Порошенко, и обнаружили, что они увеличивают активы за счет неуплаченных в Украине налогов.
"Легализация активов осуществляется путем приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты. В основном Порошенко покупает облигации внутреннего займа - ценные бумаги, которые выпускает государство", - пишет издание.
По оценкам экспертов, именно за начисленные государством проценты на ОВГЗ в размере около 2,5 млрд грн были профинансированы благотворительные проекты Порошенко после полномасштабной войны.
При этом фонд Порошенко имеет статус неприбыльной организации, а ее финансирование осуществляется за счет приближенных к нему физлиц и связанных субъектов хозяйствования с использованием различных схем минимизации налогообложения.
Однако в январе 2024 года фонд приобрел военные ОВГЗ (срок обращения - 693 дня, с номинальной доходностью 17,8 на общую сумму 356 млн грн именно за счет средств благотворительных взносов.
Эта операция была проведена через Международный инвестиционный банк, владельцем которого является Порошенко. Только за расчетно-кассовое обслуживание этой операции банк получил около 1,5 млн грн в виде комиссии.
По мнению специалистов, в таких сделках имеются все признаки уголовного преступления.
Напомним, правоохранители расследуют новые детали дела Порошенко о госизмене, которые касаются его бизнеса в РФ. В частности, в оккупированном Севастополе продолжал работать "Севморзавод", который принадлежал Порошенко, в обмен на то, что город признали российским.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.