У компанії Лобановського й інших: яким був досвід сумісництва в збірній України до Ротаня

Українська асоціація футболу напередодні здалася й таки проголосила Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України. До старту в кваліфікації перед Євро-2024 залишилося всього-на-всього 26 днів. Прогнозоване призначення 41-річного фахівця футбольна громадськість сприйняла насторожено. І справа не в приставці в. о.

Ротань у найближчі кілька місяців буде Юлієм Цезарем тренерського цеху України. Молодий тренер поєднуватиме відразу три посади – в. о. керманича "синьо-жовтих", кермового збірної України U-21 та коуча "Олександрії". Звісно, ідея сумісництва – не нова, зокрема і для головної команди. Та все ж, раніше йшлося про поєднання двох місць роботи...

Фото: Руслан Ротань із Данилом Сіканом у молодіжній збірній України (Getty Images)

Перший в історії збірної головний тренер – Віктор Прокопенко – паралельно працював із одеським "Чорноморцем". Щоправда, таке сумісництво тривало недовго. Після поразки Угорщині (1:3) в прем'єрному матчі "синьо-жовтих" майбутньому дворазовому володарю Кубка України з "моряками" вказали на двері ФФУ.

У час пошуку нового постійного тренера збірної тодішнє керівництво федерації вперше звернулося до ідеї тимчасового керманича. Українським ноухау, однак, стало призначення тандему тренерів, один із яких був сумісником. Із Миколою Павловим ("Дніпро") та Леонідом Ткаченком (перебував без роботи) на чолі збірна України звела внічию спаринг із Білоруссю (1:1).

У 1994 році після скандального розриву федерації з легендарним Олегом Базилевичем функціонери на два товариські поєдинки з Республікою Корея довірилися новому тандему. У пару до Павлова взяли Володимира Мунтяна – тодішнього головного тренера української молодіжки. Підсумок – дві поразки в Азії.

Уже в жовтні головним тренером "синьо-жовтих" став Йожеф Сабо. Емоційний фахівець паралельно працював із "Динамо", але зумів стабілізувати ситуацію у збірній. У відборі до Євро-1996 українці зі Сабо на чолі зіграли внічию зі Словенією (0:0) та розгромили Естонію (3:0). Утім, із незрозумілих причин 1995-й національна команда провела з Анатолієм Коньковим і провалила кваліфікацію.

Сабо повернули до збірної за рік. Він знову поєднував роботу в "Динамо" та збірній, але посеред сезону 1996/97 до Києва повернувся Валерій Лобановський. Із сумісниками ФФУ зав'язала на три роки. Та після невдачі з виходом на Євро-2000 запросила Метра підтягнути до рівня недавнього півфіналіста Ліги чемпіонів ще й збірну.

Із оптимістичним гаслом "Наша мета – 2002" збірна України програла перший і ключовий поєдинок кваліфікації до Мундіалю в Японії та Південній Кореї. Поразка від поляків (1:3) на старті не була б вирішальною, якби "синьо-жовті" виграли хоча б два з трьох нічийних домашніх матчів проти Білорусі, Норвегії та Уельсу. Коли ж у плей-офф відбору жереб звів із українцями збірну Німеччини, марно було сподіватися навіть на магію Лобановського...

Поява другої сили у вітчизняному футболі на межі століть на довгий час зробила неможливим сумісництво на чолі збірної. Лише в 2010 році федерація наважилася довірити посаду в збірній клубному тренеру. Ним став керманич "Металіста" Мирон Маркевич. "Синьо-жовті" як господар прийдешнього Євро-2012 грали лише товариські матчі.

Із новим тренером національна команда здобула три перемоги в спарингах і звела внічию контрольний поєдинок із Нідерландами (1:1). А потім – грім серед ясного неба. Після рішення ФФУ покарати "Металіст" за договірний матч із "Карпатами" Маркевич подав у відставку. Півроку збірною у статусі в. о. керував Юрій Калітвінцев, але повноцінним тренером команди не став.

Після того тимчасові керманичі в збірній України були лише після несподіваних відставок. Коли Олег Блохін змінив національну команду на "Динамо", то два матчі на чолі збірної провів Андрій Баль, а один – Олександр Заваров. А після відставки Андрія Шевченка посеред кваліфікації до ЧС-2022 Олександр Петраков провів 7 поєдинків із приставкою в. о.

Випадок Ротаня – наперед унікальний. На папері та з уст УАФ все виглядає гладко. Мовляв, підмінить Сергія Реброва на стартовий матч відбору до Євро-2024 проти Англії. Діло невелике. Водночас контракт омріяного асоціацією тренера з "Аль-Айном" чинний до 30 червня. Отже, хай навіть чемпіонат ОАЕ завершиться і 26 травня, але для роботи в збірній у червні Ребров повинен отримати дозвіл нинішнього працедавця.

Така диспозиція може створити серйозні проблеми для всієї піраміди збірних. Гаразд, у березні молодіжка гратиме контрольні матчі з Італією і Данією, тож Ротань може покластися на помічників і гайнути з головною командою на Туманний Альбіон. Але в червні відбудеться Євро-2023 серед збірних U-21, де Україні вперше за тривалий час випаде нагода поборотися за путівку на Олімпійські ігри.

Ось тут і криються проблеми. Матчі молодих "синьо-жовтих" на груповому етапі проти Хорватії (21 червня), Румунії (24 червня) та Іспанії (27 червня) з поєдинками першої збірної не перетинаються. Вона гратиме 16 і 19 червня. Але якщо Реброва "Аль-Айн" із впертості чи принципу не відпустить, то УАФ або доведеться шукати нового сумісника чи в. о., або порушити Загальну декларацію про геном людини та права людини в частині клонування...