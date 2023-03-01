В компании Лобановского и других: какой опыт совместительства в сборной Украины до Ротаня

Украинская ассоциация футбола накануне сдалась и провозгласила Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. До старта в квалификации перед Евро-2024 осталось всего-навсего 26 дней. Прогнозируемое назначение 41-летнего специалиста футбольная общественность восприняла настороженно. И дело не в приставке и. о.

Ротань в ближайшие несколько месяцев будет Юлием Цезарем тренерского цеха Украины. Молодой тренер будет совмещать сразу три должности – и. о. кормчего "сине-желтых", рулевого сборной Украины U-21 и коуча "Александрии". Конечно, идея совместительства – не нова, в том числе и для главной команды. И все же, раньше речь шла о сочетании двух мест работы...

Фото: Руслан Ротань с Даниилом Сиканом в молодежной сборной Украины (Getty Images)

Первый в истории сборной главный тренер – Виктор Прокопенко – параллельно работал с одесским "Черноморцем". Правда, такое совместительство длилось недолго. После поражения Венгрии (1:3) в премьерном матче "сине-желтых" будущему двукратному обладателю Кубка Украины с "моряками" указали на дверь ФФУ.

Во время поиска нового постоянного тренера сборной тогдашнее руководство федерации впервые обратилось к идее временщика. Украинским ноу-хау, однако, стало назначение тандема тренеров, один из которых был совместителем. С Николаем Павловым ("Днепр") и Леонидом Ткаченко (находился без работы) во главе сборная Украины свела вничью спарринг с Беларусью (1:1).

В 1994 году после скандального разрыва федерации с легендарным Олегом Базилевичем функционеры на два товарищеских поединка с Республикой Корея вверились новому тандему. В пару к Павлову взяли Владимира Мунтяна – тогдашнего главного тренера украинской молодежки. Итог – два поражения в Азии.

Уже в октябре главным тренером "сине-желтых" стал Йожеф Сабо. Эмоциональный специалист параллельно работал с "Динамо", но сумел стабилизировать ситуацию в сборной. В отборе к Евро-1996 украинцы с Сабо во главе сыграли вничью со Словенией (0:0) и разгромили Эстонию (3:0). Впрочем, по непонятным причинам 1995-й национальная команда провела с Анатолием Коньковым и провалила квалификацию.

Сабо вернули в сборную год спустя. Он снова совмещал работу в "Динамо" и сборной, но посреди сезона 1996/97 в Киев вернулся Валерий Лобановский. С совместителями ФФУ завязала три года. Но после неудачи с выходом на Евро-2000 пригласила Мэтра подтянуть к уровню недавнего полуфиналиста Лиги чемпионов еще и сборную.

С оптимистическим лозунгом "Наша мета – 2002" сборная Украины проиграла первый и ключевой поединок квалификации Мундиаля в Японии и Южной Корее. Поражение от поляков (1:3) на старте не было бы решающим, если бы "сине-желтые" выиграли хотя бы два из трех ничейных домашних матчей против Беларуси, Норвегии и Уэльса. Когда же в плей-офф отбора жребий свел с украинцами сборную Германии, напрасно было надеяться даже на магию Лобановского...

Появление второй силы в отечественном футболе на рубеже веков на долгое время сделало невозможным совместительство во главе сборной. Лишь в 2010 году федерация отважилась доверить должность в сборной клубному тренеру. Им стал наставник "Металлиста" Мирон Маркевич. "Сине-желтые" как хозяин грядущего Евро-2012 играли только товарищеские матчи.

С новым тренером национальная команда одержала три победы в спаррингах и свела вничью контрольный поединок с Нидерландами (1:1). А потом – гром среди ясного неба. После решения ФФУ наказать "Металлист" за договорной матч с "Карпатами" Маркевич подал в отставку. Полгода сборной в статусе и. о. руководил Юрий Калитвинцев, но полноценным тренером команды не стал.

После этого временные наставники в сборной Украины были только после неожиданных отставок. Когда Олег Блохин сменил национальную команду на "Динамо", два матча во главе сборной провел Андрей Баль, а один – Александр Заваров. А после отставки Андрея Шевченко посреди квалификации к ЧМ-2022 Александр Петраков провел 7 поединков с приставкой и. о.

Случай Ротаня – заранее уникальный. На бумаге и из уст УАФ все выглядит гладко. Мол, подменит Сергея Реброва на стартовый матч отбора к Евро-2024 против Англии. Дело небольшое. В то же время контракт желанного ассоциацией тренера с "Аль-Айном" действует до 30 июня. Так что пусть даже чемпионат ОАЭ и завершится 26 мая, но для работы в сборной в июне Ребров должен получить разрешение нынешнего работодателя.

Такая диспозиция может создать серьезные проблемы для всей пирамиды сборных. Ладно, в марте молодежка будет играть контрольные матчи с Италией и Данией, так что Ротань может положиться на помощников и улететь с главной командой на Туманный Альбион. Но в июне состоится Евро-2023 среди сборных U-21, где Украине впервые за длительное время представится возможность побороться за путевку на Олимпийские игры.

Вот здесь и кроются проблемы. Матчи молодых сине-желтых на групповом этапе против Хорватии (21 июня), Румынии (24 июня) и Испании (27 июня) с поединками первой сборной не пересекаются. Она сыграет 16 и 19 июня. Но если Реброва "Аль-Айн" из упрямства или принципа не отпустит, то УАФ либо придется искать нового совместителя или и. о., либо нарушить Всеобщую декларацию о геноме человека и правах человека в части клонирования...