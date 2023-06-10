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На компанії Apple та Amazon подали до суду через завищені ціни на iPhone та iPad

Фото: Apple і Amazon опиняться в суді через звинувачення у завищенні цін (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Apple і Amazon зіткнуться із антимонопольним позовом у суді США. Компанії звинувачують у змові з метою штучного завищення цін на iPhone та iPad.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Позов, поданий у листопаді 2022 року, є одним із кількох приватних і державних, які оскаржують цінову практику Amazon в Інтернеті.

У своєму рішенні окружний суддя США Джон Коугенур відхилив пропозиції Apple і Amazon про скасування колективного позову проти них на різних правових підставах. Це рішення означає, що справа перейде до збору доказів та інших досудових проваджень.

Адвокат позивачів Стів Берман назвав рішення суду великою перемогою для споживачів продукції Apple.

Судові позови проти Apple та Amazon

Також, жителі Сполучених Штатів Америки, які купували нові iPhone та iPad на Amazon подали колективний позов у якому стверджують, що угода між Amazon і Apple, яка була укладена в 2019 році обмежила кількість конкурентних посередників і порушила антимонопольні положення.

У позові йдеться, що Apple погодилася надати Amazon знижку на свою продукцію, якщо Amazon зменшить кількість реселерів Apple на своєму ринку.

Свого часу, італійський Антимонопольний суд оштрафував технологічних гігантів Amazon і Apple на більш ніж 200 мільйонів євро через порушення норм конкуренції.

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