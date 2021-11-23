Apple и Amazon оштрафовали в Италии более чем на 200 млн евро

Итальянский антимонопольный суд оштрафовал американских технологичных гигантов Amazon и Apple Inc на сумму более чем 200 миллионов евро. Причиной штрафа послужили нарушения норм конкуренции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как выяснилось, еще в 2018 году компании договорились, что будут препятствовать другим официальным и неофициальным ритейлерам продавать товары компаний Apple и Beats, используя сайт Amazon.com.

"Продажа данных товаров должна была быть разрешена только платформе Amazon, что нарушало норму о конкуренции", - говорится в заявлении суда.

Итальянский суд решил, что данная ситуация нарушает правила Европейского союза и влияет на конкуренцию в отношении цен. В связи с этим компании Amazon выписали штраф в размере 68,7 млн евро. В свою очередь компания Apple должна выплатить 134,5 млн евро штрафа.

Стоит отметить, что обе компании вынуждены теперь будут отменить соглашение.

Чуть позднее представители компании Amazon сделали заявление, в котором сообщили, что категорически не согласны с решением суда и что предложенный штраф "несоразмерный и необоснованный".