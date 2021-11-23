ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Apple и Amazon оштрафовали в Италии более чем на 200 млн евро

Новина українською →
Италия, Вторник 23 ноября 2021 15:02
Apple и Amazon оштрафовали в Италии более чем на 200 млн евро Фото: Итальянский суд оштрафовал Amazon и Apple Inc на миллионы евро (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Итальянский антимонопольный суд оштрафовал американских технологичных гигантов Amazon и Apple Inc на сумму более чем 200 миллионов евро. Причиной штрафа послужили нарушения норм конкуренции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как выяснилось, еще в 2018 году компании договорились, что будут препятствовать другим официальным и неофициальным ритейлерам продавать товары компаний Apple и Beats, используя сайт Amazon.com.

"Продажа данных товаров должна была быть разрешена только платформе Amazon, что нарушало норму о конкуренции", - говорится в заявлении суда.

Итальянский суд решил, что данная ситуация нарушает правила Европейского союза и влияет на конкуренцию в отношении цен. В связи с этим компании Amazon выписали штраф в размере 68,7 млн евро. В свою очередь компания Apple должна выплатить 134,5 млн евро штрафа.

Стоит отметить, что обе компании вынуждены теперь будут отменить соглашение.

Чуть позднее представители компании Amazon сделали заявление, в котором сообщили, что категорически не согласны с решением суда и что предложенный штраф "несоразмерный и необоснованный".

Напомним, ранее мы писали о том, что Amazon выплатит штраф в размере 500 тысяч долларов и находится под наблюдением властей Калифорнии. Компания ненадлежащим образом уведомила работников и органы здравоохранения о новых случаях COVID-19.

По словам прокурора Калифорнии Роба Бонта, компания демонстрировала исторически рекордный рост продаж с удвоением стоимости акций и не смогла должным образом уведомить складских работников и местные органы здравоохранения о количестве случаев заболевания COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Amazon
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"