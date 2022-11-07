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Україна отримає нову "Мрію". В "Антонов" розповіли про будівництво літака

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 19:52
Україна отримає нову "Мрію". В "Антонов" розповіли про будівництво літака Фото: "Антонов" будує новий літак Ан-225 "Мрія" (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Державне підприємство "Антонов" займається будівництвом другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був зруйнований окупантами у Гостомелі.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов, передає РБК-Україна, посилаючись на публікацію видання Bild.

"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", – розказав Гаврилов.

Він зазначив, що друга "Мрія" готова вже на 30%. Вартість робіт оцінюється в 500 млн євро, а зібрати гроші на це допомагає міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія "Антонов".

Нагадаємо, що у Гостомелі створили унікальний мурал із зображенням уславленого українського літака-гіганта "Мрія".

А в Данії на пшеничному полі зобразили 80-метрову тінь "Мрії".

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