Компанія зі США працює в зоні виробництва "Шахедів" у РФ. Її визнали спонсором війни
Американського виробника вогнетривких виробів Allied Mineral Products, LLC додали до списку спонсорів війни. Компанія продовжує працювати в РФ і пов'язана з виробництвом "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
Зазначається, що компанія продовжує працювати у РФ, утримувати там свої виробничі потужності та платити податки на сотні тисяч доларів до бюджету агресора.
Який зв'язок із виробництвом "Шахедів"
Allied Mineral Products, LLC у Росії представлена ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус". У 2022 році вона сплатила податків до бюджету Росії на 772 тисячі доларів. А з квітня 2022 року компанія імпортувала у РФ продукції загальною вартістю 3,5 млн доларів.
Крім того, що компанія продовжує працювати у РФ, виробництво ТОВ "Аллайд мінерал продактс рус" розташоване в спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Татарстан).
Це спеціальна економічна зона, яка є кластером для виробництва дронів "Shahed-136".
Що відомо про "Алабугу"
"Алабугу" було створено 2006 року з украй сприятливими умовами для інвесторів. Наприклад, податок на прибуток там встановлено 2% замість 20% і скасовано податок на майно. Ця зона стала головним інвестиційним проектом Татарстану, на який припадало 74% прямих інвестицій у республіку. "Алабуга" стала досить зручним майданчиком і базою РФ для цілої низки іноземних компаній.
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окремі західні компанії почали виходити з "Алабуги", а висококваліфіковані кадри звільнятися, щоб не потрапити під російську мобілізацію.
Це змусило керівництво "Алабуги" розпочати процес перетворення вільної-економічної зони на кластер із виробництва військової продукції, що дає гарантії отримання "броні" від призову.
"Відповідно, будь-яке підприємство, розташоване в межах "Алабуги", потенційно може бути залучене до виготовлення військової продукції або матеріалів для неї", - пише НАЗК.
Чим саме компанія допомагає РФ
НАЗК пише, що наявність американського виробника Allied Mineral Products в "Алабузі" та регулярне постачання товарів у цей регіон також відіграють ключову роль у підтримці виробничих процесів у ВЕЗ "Алабуга". Від початку повномасштабного вторгнення РФ, компанія Allied Mineral Products Rus імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва дронів.
Зокрема, серед товарів фігурує "муліт", який використовується як для виробництва вогнетривких матеріалів, так і для виробництва мулітової кераміки, що має низьку діелектричну проникність, низький коефіцієнт теплового розширення і хорошу міцність. Він підходить для використання у високошвидкісних мікросхемах мікроелектроніки.
Таким чином, компанія Allied Mineral Products продовжує свою діяльність на території держави-терориста РФ, де підтримує функціонування спеціальної-економічної зони "Алабуга", яка вже стала ключовим місцем для виробництва військової продукції агресора.
Спонсори війни
НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".
До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки в РФ, чим фінансують війну.
Так, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.
Також нещодавно повідомлялося, що Україна внесла компанію Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни. Він виготовляє крабові палички під торговою маркою Vici.
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