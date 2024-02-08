Компания из США работает в зоне производства "Шахедов" в РФ. Ее признали спонсором войны

Американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC добавили в список спонсоров войны. Компания продолжает работать в РФ и связана с производством "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Отмечается, что компания продолжает работать в РФ, содержать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет агрессора.

Какая связь с производством "Шахедов"

Allied Mineral Products, LLC в России представлена ООО "Аллайд минерал продактс рус". В 2022 году она уплатила налогов в бюджет России на 772 тысячи долларов. А с апреля 2022 года компания импортировала в РФ продукции общей стоимостью 3,5 млн долларов.

Кроме того, что компания продолжает работать в РФ, производство ООО "Аллайд минерал продактс рус" расположено в специальной экономической зоне "Алабуга" (Татарстан).

Это специальная экономическая зона, которая является кластером для производства дронов "Shahed-136".

Что известно об "Алабуге"

"Алабуга" была создана в 2006 году с крайне благоприятными условиями для инвесторов. Например, налог на прибыль там установлен 2% вместо 20% и отменен налог на имущество. Эта зона стала главным инвестиционным проектом Татарстана, на который приходилось 74% прямых инвестиций в республику. "Алабуга" стала достаточно удобной площадкой и базой РФ для целого ряда иностранных компаний.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, отдельные западные компании начали выходить из "Алабуги", а высококвалифицированные кадры увольняться, чтобы не попасть под российскую мобилизацию.

Это заставило руководство "Алабуги" начать процесс преобразования свободной-экономической зоны в кластер по производству военной продукции, что дает гарантии получения "брони" от призыва.

"Соответственно, любое предприятие, расположенное в пределах "Алабуги", потенциально может быть привлечено к изготовлению военной продукции или материалов для нее", - пишет НАПК.

Чем именно компания помогает РФ

НАПК пишет, что наличие американского производителя Allied Mineral Products в "Алабуге" и регулярные поставки товаров в этот регион также играют ключевую роль в поддержке производственных процессов в СЭЗ "Алабуга". С начала полномасштабного вторжения РФ, компания Allied Mineral Products Rus импортировала 13 тонн продукции (402 транзакции), часть из которой могут использовать для производства дронов.

В частности, среди товаров фигурирует "мулит", который используется как для производства огнеупорных материалов, так и для производства мулитовой керамики, имеющей низкую диэлектрическую проницаемость, низкий коэффициент теплового расширения и хорошую прочность. Он подходит для использования в высокоскоростных микросхемах микроэлектроники.

Таким образом, компания Allied Mineral Products продолжает свою деятельность на территории государства-террориста РФ, где поддерживает функционирование специальной-экономической зоны "Алабуга", которая уже стала ключевым местом для производства военной продукции агрессора.

Спонсоры войны

НАПК является органом, который проверяет частные компании на добродетель, в частности, и относительно того, спонсируют ли они войну против Украины. Так, во время полномасштабного вторжения РФ был создан список "Международные спонсоры войны".

В него попали компании, не вышедшие с российского рынка, ведущие бизнес и платящие налоги в РФ, чем финансирующие войну.

Так, в список спонсоров войны попала известная по всему миру корпорация Nestle. Она является одним из самых больших производителей продуктов питания в мире.

Также недавно сообщалось, что Украина внесла компанию Viciunai Group в список международных спонсоров войны. Он производит крабовые палочки под торговой маркой Vici.