Компания Зеленского получила около полумиллиона долларов от Минкульта РФ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

"Грин Филмс" Зеленского получила деньги на съемки фильма

Связанная с кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским компания "Грин Филмс" получила от Министерства культуры России более 0,5 млн долларов на съемки кино. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что в реестре субсидий федерального бюджета России есть соглашение о том, что компания Зеленского получила 35 млн рублей (более 0,5 млн долларов) на съемки фильма "Вниз". Предполагалось, что одну из ролей в нем должен был сыграть российский актер Владимир Машков, который в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России.

Фото: документ из российского реестра (radiosvoboda.org)

Отметим, в интервью одному из украинских СМИ Зеленский подтвердил, что его компания "Грин Филмс" продолжает работать в России якобы под управлением других людей. Он также пообещал выйти из кипрской компании, которая владеет "Грин Филмс".

Напомним, как ранее писал Styler, журналисты нашли у Зеленского кинобизнес в России. В частности, у него выявили три российские компании, которые занимаются производством кино, - "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Отметим, сегодня на партийном съезде "Слуги народа" Зеленского выдвинули кандидатом на пост президента.