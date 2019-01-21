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Компанія Зеленського отримала близько півмільйона доларів від Мінкульту РФ

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 16:02
Компанія Зеленського отримала близько півмільйона доларів від Мінкульту РФ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

"Грін Філмс" Зеленського отримала гроші на зйомки фільму

Пов'язана з кандидатом на пост президента України Володимиром Зеленським компанія "Грін Филмс" отримала від Міністерства культури Росії більше 0,5 млн доларів на зйомки кіно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії є угода про те, що компанія Зеленського отримала 35 млн рублів (понад 0,5 млн доларів) на зйомки фільму "Вниз". Передбачалося, що одну з ролей у ньому мав зіграти російський актор Володимир Машков, який в 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.

Компанія Зеленського отримала близько півмільйона доларів від Мінкульту РФ

Фото: документ з російського реєстру (radiosvoboda.org)

Відзначимо, в інтерв'ю одному з українських ЗМІ Зеленський підтвердив, що його компанія "Грін Філмс" продовжує працювати в Росії нібито під управлінням інших людей. Він також пообіцяв вийти з кіпрської компанії, яка володіє "Грін Філмс".

Нагадаємо, як раніше писав Styler, журналісти знайшли у Зеленського кінобізнес в Росії. Зокрема, у нього виявили три російські компанії, які займаються виробництвом кіно, - "Вайсберг Пікчерс", "Платинумфильм" і "Грін Філмс".

Відзначимо, сьогодні на партійному з'їзді "Слуги народу" Зеленського висунули кандидатом на пост президента.

 

За Зеленським їздить мікроавтобус компанії з групи Коломойського
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