Компанія Зеленського отримала близько півмільйона доларів від Мінкульту РФ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

"Грін Філмс" Зеленського отримала гроші на зйомки фільму

Пов'язана з кандидатом на пост президента України Володимиром Зеленським компанія "Грін Филмс" отримала від Міністерства культури Росії більше 0,5 млн доларів на зйомки кіно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії є угода про те, що компанія Зеленського отримала 35 млн рублів (понад 0,5 млн доларів) на зйомки фільму "Вниз". Передбачалося, що одну з ролей у ньому мав зіграти російський актор Володимир Машков, який в 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.

Фото: документ з російського реєстру (radiosvoboda.org)

Відзначимо, в інтерв'ю одному з українських ЗМІ Зеленський підтвердив, що його компанія "Грін Філмс" продовжує працювати в Росії нібито під управлінням інших людей. Він також пообіцяв вийти з кіпрської компанії, яка володіє "Грін Філмс".

Нагадаємо, як раніше писав Styler, журналісти знайшли у Зеленського кінобізнес в Росії. Зокрема, у нього виявили три російські компанії, які займаються виробництвом кіно, - "Вайсберг Пікчерс", "Платинумфильм" і "Грін Філмс".

Відзначимо, сьогодні на партійному з'їзді "Слуги народу" Зеленського висунули кандидатом на пост президента.