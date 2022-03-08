Компания Yum! Brands уходит из России и забирает инвестиции

"Yam! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России. Также всю прибыль от операций в России компания перенаправит на гуманитарную деятельность. Мы по-прежнему сосредоточены на безопасности наших людей в регионе и будем действовать решительно, чтобы поддержать наши команды в Украине", - сказано в сообщении.

Кроме того, компания пожертвовала 1 млн долларов Красному кресту для поддержки людей, которые пострадали от кризиса.

Yam! Brands активирует Фонд помощи при стихийных бедствиях для поддержки украинских франчазийнговых сотрудников и направит пожертвования благотворительным организациям, которые помогают в Украине.

Также филиалы компании в разных странах оказывают помощь беженцам. Во всем мире существует 53 000 ресторанов, из которых 98% принадлежат и управляются по франчайзингу.

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