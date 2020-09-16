Компания Ярославского начала строительство нового аэровокзального комплекса в Днепре

В международном аэропорте "Днепр" начались работы по строительству взлетно-посадочной полосы. Также компания "НС Днепр", входящая в группу DCH частного инвестора Александра Ярославского, начала строительство нового аэровокзального комплекса.

Об этом сегодня официально было заявлено на пресс-конференции.

"Произошло, действительно, историческое для области событие - началось строительство аэропорта. Он будет современным, безопасным и технологичным. Такую задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский. Мы начинаем строительство взлетно-посадочной полосы - первая часть строительных работ, а наш инвестор, компания DCH, строительство нового терминала. Как мы и планировали, работы начинаются синхронно. Современный аэропорт - мечта жителей и одновременно первоочередная необходимость для региона, который жаждет стремительного развития", - сообщил председатель Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко.

Как известно, в рамках проекта государственно-частного партнерства государство строит принадлежащую ему взлетно-посадочную полосу, являющуюся частью стратегической инфраструктуры страны, а частный инвестор - группа DCH бизнесмена Александра Ярославского - комплекс терминалов.

"Я вижу реальную поддержку государства, благодарен, что сформирована хорошая команда для реализации этого проекта. Мы будем использовать опыт Харькова, когда можно вводить в эксплуатацию отдельные готовые объекты. В этом случае появляется шанс ускорить запуск эксплуатации нового аэропорта", - сказал на пресс-конференции генеральный директор международного аэропорта "Харьков", руководитель проектной группы строительства нового аэропорта в Днепре Владимир Васильченко.



Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий также подтвердил начало работ по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра.

Ранее РБК-Украина писало, что Ярославский готов инвестировать в проект 70 миллионов долларов США и рассчитывает в перспективе на пассажиропоток около 4 миллионов путешественников в год.