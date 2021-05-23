Компания Virgin запустила корабль для космических туристов с людьми на борту

Аэрокосмическая компания Virgin Galactiс запустила пилотируемый космический корабль SpaceShipTwo Unity с космопорта "Америка" в американском штате Нью-Мексико. Он успешно отделился от самолета-носителя в 17:35 по Киеву.
Об этом компания сообщила в Twitter.
Согласно плану, самолет-носитель VMS Eve должен был поднять космический корабль SpaceShipTwo Unity на высоту 13 км и отпустить в свободное планирование.
Позднее Virgin Galactiс сообщил, что космический корабль поднялся на запланированную высоту и затем начал постепенно снижаться. В 18:43 космический корабль успешно приземлился.
Virgin Galactic планирует использовать свои корабли для организации космического туризма. Около 600 человек зарезервировали билеты на будущие полеты, заплатив за них от 200 тыс. до 250 тыс. долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Orbital Assembly намерена начать в 2025 году строительство космического отеля на орбите Земли.
До этого компания SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии Inspiration4, которая до конца 2021 года должна отправиться на орбиту.