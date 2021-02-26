Компания Викибизнес помогает украинскому бизнесу подняться в топ Google поиска

Компания Викибизнес работает с 2010 года. Это самое крупное и старое в Украине агентство репутационного менеджмента в Википедии. За последний год компания написала и опубликовала более 300 статей о компаниях, стартапах, бизнесменах, политиках и селебрити. В 2019 году компания привлекла первые частные инвестиции. Это позволило побороть кустарный подход, апгрейднуты отдел маркетинга и выйти на иностранные рынки.

Почему Википедия так важна для вашего бренда?

Согласитесь, когда вы ищете информацию о каком-то продукте или человеке, то скорее всего будете гуглить его в интернете. В большинстве случаев, в первых ссылках пользователь увидит статью в Википедии. Это потому, что несколько лет назад Google подписал с Википедией меморандум, согласно которому статьи в Википедии индексируются на самом верху поисковой выдачи.

Все потому, что Википедия - это авторитетный и самый популярный современное интернет-источник, где информация изложена незаангажированно, сухо, нейтрально и в энциклопедическом стиле. В рейтинге Alexa она занимает почетное пятое место, после Google, YouTube, Facebook и Baidu. Кроме того, Alexa Amazon и Siri от Apple также используют содержимое Википедии для ответа на вопрос своих пользователей.

Статья в Википедии течение нескольких часов органично попадает наверх первой страницы результатов поисковой выдачи. Всеми другими способами этот результат можно достичь только в течение нескольких лет интенсивной SEO-работы с бюджетами в несколько десятков тысяч долларов. Страница обо Википедии формирует мгновенную репутацию и глобальное признание. Это имеет далеко идущие преимущества для привлечения доверия клиентов, узнаваемости бренда и легко позиционирует компанию как топового игрока в своей нише.

Так, например, Википедией легко измерить мощность бренда. Понять что у людей на слуху, что они гуглят, чем интересуются. Вот например сравнения количества просмотров страниц за последний год. Сразу можем увидеть Top of Mind бренды, которые являются флагманами в своих нишах и те компании, которые активно ведут мейдийни кампании.

Почему имидж и Википедия это неразрывные понятия?

Присутствие в Википедии является четким мерилом мощности бренда и масштаба деятельности компании. Бизнес всегда Гугл партнеры перед встречами, конкуренты, инвесторы и потенциальные клиенты. Неудивительно, что по данным Similar Web Украинская Википедия в течение месяца посещают примерно 11 млн пользователей, что делает ее одним из самых популярных ресурурсов украинского интернета.

Почему Викибизнес может это сделать лучше всего?

Википедия запрещает публиковать статьи о самих себе. Это касается всех: как компаний, так и персон. Подход "сделай сам" для создания страницы в Википедии всегда является плохой идеей. Создание собственной страницы приведет к появлению нескольких красных флажков, которые почти всегда гарантированно приводят к удалению страницы. Также статьи Википедии довольно часто удаляют. Вот самые популярные причины удаления из Википедии:

Критерии значимости.

Самостоятельно cозданная страница, вероятно, не будет отвечать главным критериям сообщества, таким как: значимости, проверяемость и энциклопедичность. В результате ее удалят, и это приведет к проблемам с ее восстановлением. Благодаря регуляторным механизмам Википедии, восстановить удаленную страницу крайне трудно.

Авторитетные источники.

Вики-сообщество очень тщательно проверяет каждую новую страницу и все изменения, внесенные в имеющиеся статьи. Поэтому, если пиарщик компании, которому сверху упала задача "опубликовать нас в Википедии", решит это сделать за несколько дней - его ждет фиаско.

Незаангажированный автор.

Основное правило Википедии - статья должна быть написана незаинтересованным лицом из посторонних незаангажированных источников. С позиции платформы Википедия, сотрудник компании не может написать и разместить статью в энциклопедии, потому что он априори будет освещать ее только с положительной стороны.

Именно для того, чтобы избежать проблем как с удалением, так и с публикацией статьи о вашем бренде в википедии, существует наше агентство.

Что делать, когда компании очерняют Википедии?

Важно понимать, что вы не сможете «защитить» статью, чтобы она демонстрировала текст, который выгоден вам. Википедия - это коллективный проект, а потому любой редактор может прийти и дописать. Часто этим пользуются конкуренты, или даже проплаченные викимедийци. В общем, это означает, что другие редакторы могут рано или поздно добавить к вашей статьи критическую информацию (Скандалы, конфликты и т.д.) и вы не сможете удалить ее. В этих случаях вас заинтересует услуга годовой поддержки.

За легкостью пользования Википедией скрывается сложная механика публикации и модерации, быть в Википедии - это значительное конкурентное преимущество для бизнеса, с точки зрения репутации и возможностей для онлайн-продвижения.Поэтому если возникают трудности с Википедией или есть необходимость в развитии бренда - обращайтесь за консультациями к команде Викибизнес.