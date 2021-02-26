Компанія Вікібізнес допомагає українському бізнесу піднятись у топ Google пошуку

Компанія Вікібізнес працює з 2010 року. Це найбільша та найстаріша в Україні агенція репутаційного менеджменту у Вікіпедії. За останній рік компанія написала та опублікувала понад 300 статей про компанії, стартапи, бізнесменів, політиків та селебрітіз. У 2019 році компанія залучила перші приватні інвестиції. Це дозволило побороти кустарний підхід, апгрейднути відділ маркетингу та вийти на іноземні ринки.

Чому Вікіпедія така важлива для вашого бренду?

Погодьтеся, коли ви шукаєте інформацію про якийсь продукт або людину, то скоріше за все будете гуглити її в інтернеті. В більшості випадків, у перших посиланнях користувач побачить статтю у Вікіпедії. Це через те, що кілька років тому Google підписав із Вікіпедією меморандум, за яким статті у Вікіпедії індексуються на самому верху пошукової видачі.

Все тому, що Вікіпедія – це найавторитетніше та найпопулярніше сучасне інтернет-джерело, де інформація викладена незаангажовано, сухо, нейтрально та в енциклопедичному стилі. У рейтингу Alexa вона займає почесне п’яте місце, після Google, YouTube, Facebook та Baidu. Крім того, Alexa Amazon та Siri від Apple також використовують вміст з Вікіпедії для відповіді на запитання своїх користувачів.

Стаття у Вікіпедії протягом кількох годин органічно потрапляє на верх першої сторінки результатів пошукової видачі. Усіма іншими способами цей результат можна досягти лише впродовж декількох років інтенсивної SEO-роботи з бюджетами у декілька десятків тисяч доларів. Сторінка про компанію у Вікіпедії формує миттєву репутацію та глобальне визнання. Це має далекосяжні переваги для залучення довіри клієнтів, впізнаваності бренду і легко позиціює компанію як топового гравця у своїй ніші.

Так, наприклад, Вікіпедією легко поміряти потужність бренду. Зрозуміти що у людей на слуху, що вони гуглять, чим цікавляться. Ось, наприклад, порівняння кількості переглядів сторінок за останній рік. Одразу можемо побачити Top of Mind бренди, які є флагманими у своїх нішах та ті компанії які активно ведуть мейдійні кампанії.

Чому імідж та Вікіпедія це нерозривні поняття?

Присутність у Вікіпедії є чітким мірилом потужності бренду і масштабу діяльності компанії. Бізнес завжди ґуґлять партнери перед зустрічами, конкуренти, інвестори та потенційні клієнти.

Не дивно, що за даними Similar Web українську Вікіпедію протягом місяця відвідують приблизно 11 млн користувачів, що робить її одним з найпопулярніших ресурсів українського інтернету.

Чому Вікібізнес може це зробити найкраще?

Вікіпедія забороняє публікувати статті про самих себе. Це стосується усіх, як компаній, так і персон. Підхід “зроби сам” до створення сторінки у Вікіпедії завжди є поганою ідеєю. Створення власної сторінки призведе до появи декількох червоних прапорців, які майже завжди гарантовано призводять до видалення сторінки. Також статті у Вікіпедії доволі часто видаляють. Ось найпопулярніші причини видалення з Вікіпедії:

Критерії значущості.

Самостійно новостворена сторінка, ймовірно, не відповідатиме головним критеріям спільноти, таким як: значущості, верифікованість та енциклопедичність. У результаті її видалять, і це призведе до проблем з її відновленням. Завдяки регуляційним механізмам платформи Вікіпедії, відновити видалену сторінку вкрай важко. Авторитетні джерела.

Вікі-спільнота дуже ретельно перевіряє кожну нову сторінку та всі зміни, внесені у наявні статті. Тому, якщо піарник компанії, якому згори впало завдання “опублікувати нас у Вікіпедії”, вирішить це зробити за декілька днів – його стовідсотково чекає фіаско. Незаангажований автор.

Основне правило Вікіпедії – стаття повинна бути написана незацікавленою особою зі сторонніх незаангажованих джерел. З позиції платформи Вікіпедія, співробітник компанії не може написати та розмістити статтю в енциклопедії, тому що він апріорі буде висвітлювати її лише з позитивного боку.

Саме для того, щоби уникнути проблем як із видаленням, так і з публікацією статті про ваш бренд у вікіпедії, існує наша агенція.

Що робити, коли компанію очорняють у Вікіпедії?

Вважливо розуміти, що ви не зможете «захистити» статтю, аби вона демонструвала текст, який вигідний вам. Вікіпедія — це колективний проєкт, а тому будь-хто, будь-коли зможе прийти й дописати. Часто цим користуються конкуренти, або навіть проплачені вікімедійці. Загалом, це означає, що інші редактори можуть рано чи пізно додати до вашої статті критичну інформацію (Скандали, Конфлікти, тощо) і ви не зможете вилучити її. У цих випадках вас зацікавить послуга річної підтримки.

Тому, хоча за легкістю користування Вікіпедією ховається складна механіка публікації та модерування, бути у Вікіпедії – це значна конкурентна перевага для бізнесу, з точки зору репутації та можливостей для онлайн-просування.

Тож якщо виникають труднощі з Вікіпедією або є потреба у зміцненні бреду - звертайтесь по консультації до команди Вікібізнес.