VBET Ukraine подарувала Музею футболу пам’ятний Кубок на відбудову для UNITED24

"Цей збір дозволив багатьом українцям та іноземцям долучитися до відбудови наших територій, що зазнали окупації. У рамках ініціативи зібрали 770 000 грн для UNITED24 на відновлення 18 будинків у Київській області", - нагадали організатори збору.

Після його завершення VBET створила спеціальний пам’ятний кубок: на нього на знак вдячності нанесли імена топових благодійників фонду "We Care Fund".

Цей символічний кубок презентували в Домі футболу.

VBET Ukraine подякував всім, хто долучився до збору, та передала символічний пам’ятний Кубок до Музею футболу в Києві.