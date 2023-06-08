VBET Ukraine подарила Музею футбола памятный Кубок на восстановление для UNITED24

"Этот сбор позволил многим украинцам и иностранцам приобщиться к восстановлению наших территорий, подвергшихся оккупации. В рамках инициативы собрали 770 000 грн для UNITED24 на восстановление 18 домов в Киевской области", - напомнили организаторы сбора.

После его завершения VBET создала специальный памятный кубок: на него в благодарность нанесли имена топовых благотворителей фонда "We Care Fund".

Этот символический кубок был презентован в Доме футбола.

VBET Ukraine поблагодарил всех, кто присоединился к сбору, и передала символический памятный Кубок в Музей футбола в Киеве.