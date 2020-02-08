Компания Трампа завышала цены на проживание для его охраны, - WP

Компания Трампа Trump Organization завышала цены на проживание в своих отелях сотрудников Секретной службы, которые охраняли президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Washington Post, в распоряжении которой оказались счета спецслужбы, эта сумма превышает средние расценки.

Отмечается, что компания Трампа выставляла счета Секретной службе за аренду номеров сотрудниками, когда они охраняли президента. Стоимость порой достигала 650 долларов за ночь, что говорит о беспрецедентных бизнес-связях Trump Organization с правительством.

Газета провела обзор 103 счетов, выставленных в период с января 2017 года по апрель 2018 года, общая сумма составила 471 тыс. долларов. Выписки касаются трех объектов: поместья "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, имения в Бедминстере в штате Нью-Джерси и отеля Trump International Hotel в Вашингтоне.

WP пишет, что в 2017 году спецслужба якобы десятки раз оплачивала номера по 650 долларов, а в 2018 - по 396 долларов.

"В Бедминстере Секретная служба за коттедж с тремя спальнями за месяц заплатила 17 тыс. долларов, это высокая цена для недвижимости в этом районе. Правительству выставили счет даже за те дни, когда Трампа там не было", - отмечается в публикации.

В компании отвергли какое-либо завышение цен. По словам вице-президента Trump Organization Эрика Трампа, номера предоставляются "по себестоимости и могут быть сданы за более высокую цену гостям". При этом он не уточнил, какая сумма подразумевается под себестоимостью.

В Белом доме пока не прокомментировали публикацию.

Напомним, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявлял, что в 2020 году Трамп проведет саммит "Большой семерки" на курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Вскоре Трамп из-за критики в средствах массовой информации отказался от идеи проведения саммита G7 в своем гольф-клубе в Майами.

Позже Трамп заявил, что следующий саммит "большой семерки" (G7) в 2020 году должен пройти в его резиденции Кэмп-Дэвид.