Компанія Tesla побудує в Китаї завод на 500 тисяч електрокарів

Будівництво заводу повинне початися у 2019 році

Американська приватна компанія Tesla підписала угоду з урядом китайського міста Шанхай на будівництво заводу по випуску електромобілів потужністю 500 тисяч одиниць в рік. Про це повідомляє агентство Reuters .

Повідомляється, що підписання відбулося в Fairmont Peace Hotel в Шанхаї. За словами представника шанхайської влади, доступ представників ЗМІ був обмежений.

За даними агентства, на церемонії підписання особисто був присутній засновник Tesla Ілон Маск.

Крім того, планується, що в середу і четвер Маск відвідає Пекін.

Завод буде перебувати в районі Линганг поблизу аванпорту Shanghai Яньшань. Будівництво заводу повинне початися в наступному році. Він буде вважатися найбільшим іноземним виробничим проектом в історії китайського фінансового центру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Тesla збільшила кількість вироблених автомобілів Model 3 до 5 тисяч штук за тиждень.