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Компания из США помогает властям Беларуси фильтровать интернет, - Bloomberg

Вашингтон, Суббота 12 сентября 2020 20:43
Компания из США помогает властям Беларуси фильтровать интернет, - Bloomberg
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководство американской компании Sandvine помогает режиму Александра Лукашенко фильтровать интернет-трафик в Беларуси. Это подтверждает запись телефонного разговора руководства компании, которую получили журналисты.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

На записи телефонного разговора, оказавшемся в распоряжении журналистов Bloomberg, руководство Sandvine подтверждают, что предоставили белорусским властям специальное оборудование, с помощью которого 9 августа в Беларуси искусственно блокировали интернет.

Руководство Sandvine на записи уверяет, что компания не нарушала американские санкции против Белоруссии, а также приходит к выводу, что ограничение доступа к определенным материалам в интернете "не является частью прав человека".

Кроме того, как свидетельствует запись разговора, компания Sandvine планирует держать эту информацию в тайне и угрожает увольнением своим сотрудникам за ее распространение.

Отметим, 9 августа в Беларуси начались акции протеста из-за фальсификации президентских выборов. В тот же вечер в стране наблюдались массовые проблемы с доступом к интернету. Такие же проблемы наблюдались в стране и во время следующих акций протеста.

Напомним, во время масштабной акции протеста в Минске 6 сентября мобильные операторы ограничивали доступ к интернету.

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