Компанія із США допомагає владі Білорусі фільтрувати інтернет, - Bloomberg

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Керівництво американської компанії Sandvine допомагає режиму Олександра Лукашенка фільтрувати інтернет-трафік в Білорусі. Це підтверджує запис телефонної розмови керівництва компанії, яку отримали журналісти.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

На записі телефонної розмови, який опинився в розпорядженні журналістів Bloomberg, керівництво Sandvine підтверджують, що надали білоруській владі спеціальне обладнання, за допомогою якого 9 серпня у Білорусі штучно блокували інтернет.

Керівництво Sandvine на записі запевняє, що компанія не порушувала американські санкції проти Білорусі, а також доходить до висновку, що обмеження доступу до певних матеріалів в інтернеті "не є частиною прав людини".

Крім того, як свідчить запис розмови, компанія Sandvine планує тримати цю інформацію в таємниці та погрожує звільненням своїм працівникам за її розповсюдження.

Зазначимо, 9 серпня у Білорусі почалися акції протесту через фальсифікацію президентських виборів. Того ж вечора у країні спостерігалися масові проблеми з доступом до інтернету. Такі ж проблеми спостерігалися в країні й під час наступних акцій протесту.

Нагадаємо, під час масштабної акції протесту в Мінську 6 вересня мобільні оператори обмежували доступ до інтернету.