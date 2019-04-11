ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Компания SpaceX вновь отложила запуск Falcon Heavy

Новости » Телеком & IT    11.04.2019 - 05:16
Компания SpaceX вновь отложила запуск Falcon Heavy
Фото: SpaceX (twitter.com/spacex)

Препятствием вновь стала погода

Первый коммерческий запуск тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy отложен на 11 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Отметим, вчера компания SpaceX также перенесла запуск своей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

"Придется отложить запуск, если погода не улучшится в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отметим, успешный запуск SpaceX Falcon Heavy откроет для NASA новые возможности. Так,  Falcon Heavy способна доставить людей на Луну.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 марта компания запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела испанский спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.

Ранее также тяжелая версия ракеты от SpaceX совершила единственный полет в тестовом режиме, и отправила в качестве полезной нагрузки личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster в космическое путешествие. SpaceX выпустила эмоциональное видео по этому поводу.

Falcon Heavy – это ракета, которая создана на базе носителя Falcon 9 и представляет собой три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. 

В Одессе обнаружили контрабандные российские ракеты, их передадут армии Япония и США создают радар для защиты от ракет РФ, - Kyodo
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ракетазапускSpaceX
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь