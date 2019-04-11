Компания SpaceX вновь отложила запуск Falcon Heavy

Фото: SpaceX (twitter.com/spacex)

Препятствием вновь стала погода

Первый коммерческий запуск тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy отложен на 11 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Отметим, вчера компания SpaceX также перенесла запуск своей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

"Придется отложить запуск, если погода не улучшится в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отметим, успешный запуск SpaceX Falcon Heavy откроет для NASA новые возможности. Так, Falcon Heavy способна доставить людей на Луну.

Upper atmospheric wind shear is very high. Will have to postpone launch unless weather improves soon. — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2019

Standing down from today’s Falcon Heavy launch attempt; next opportunity is tomorrow, April 11. — SpaceX (@SpaceX) April 10, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что 6 марта компания запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела испанский спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.

Ранее также тяжелая версия ракеты от SpaceX совершила единственный полет в тестовом режиме, и отправила в качестве полезной нагрузки личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster в космическое путешествие. SpaceX выпустила эмоциональное видео по этому поводу.

Falcon Heavy – это ракета, которая создана на базе носителя Falcon 9 и представляет собой три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя.