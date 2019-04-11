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Компанія SpaceX знову відклала запуск Falcon Heavy

Новини » Телеком & IT    11.04.2019 - 05:16
Компанія SpaceX знову відклала запуск Falcon Heavy
Фото: SpaceX (twitter.com/spacex)

Перешкодою знову стала погода

Перший комерційний запуск важкої ракети SpaceX Falcon Heavy відкладений на 11 квітня. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Twitter компанії.

Відзначимо, вчора компанія SpaceX також перенесла запуск своєї надважкої ракети-носія Falcon Heavy.

"Доведеться відкласти запуск, якщо погода не покращиться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, успішний запуск SpaceX Falcon Heavy відкриє для NASA нові можливості. Так, Falcon Heavy здатна доставити людей на Місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 березня компанія запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела іспанський супутник зв'язку Hispasat 30W-6 на орбіту.

Раніше також важка версія ракети від SpaceX здійснила єдиний політ в тестовому режимі, і відправила в якості корисного навантаження особистий автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster в космічну подорож. SpaceX випустила емоційне відео з цього приводу.

Falcon Heavy – це ракета, яка створена на базі носія Falcon 9 і являє собою три ракети: до центрального сегменту кріпляться з боків два прискорювача. 

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