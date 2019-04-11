Компанія SpaceX знову відклала запуск Falcon Heavy

Фото: SpaceX (twitter.com/spacex)

Перешкодою знову стала погода

Перший комерційний запуск важкої ракети SpaceX Falcon Heavy відкладений на 11 квітня. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Twitter компанії.

Відзначимо, вчора компанія SpaceX також перенесла запуск своєї надважкої ракети-носія Falcon Heavy.

"Доведеться відкласти запуск, якщо погода не покращиться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, успішний запуск SpaceX Falcon Heavy відкриє для NASA нові можливості. Так, Falcon Heavy здатна доставити людей на Місяць.

Upper atmospheric wind shear is very high. Will have to postpone launch unless weather improves soon. — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2019

Standing down from today's Falcon Heavy launch attempt; next opportunity is tomorrow, April 11. — SpaceX (@SpaceX) April 10, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 березня компанія запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела іспанський супутник зв'язку Hispasat 30W-6 на орбіту.

Раніше також важка версія ракети від SpaceX здійснила єдиний політ в тестовому режимі, і відправила в якості корисного навантаження особистий автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster в космічну подорож. SpaceX випустила емоційне відео з цього приводу.

Falcon Heavy – це ракета, яка створена на базі носія Falcon 9 і являє собою три ракети: до центрального сегменту кріпляться з боків два прискорювача.