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Компания Simcord — уверенный взгляд в будущее

Пресс-релизы, Среда 06 января 2021 16:09

Компания Simcord является международной IT-компанией, которая занимается разработкой новых методов регулирования социально-экономических отношений в международном правовом поле на базе технологии распределенного реестра (блокчейн).

Успех компании подкреплен большим опытом в сфере информационных технологий для реализации программных и инфраструктурных решений. Работа в компании Симкорд — это отличная возможность проявить свои профессиональные навыки и заложить фундамент для построения успешной карьеры в сфере IT-технологий.

Система Bitbon

Приоритетным проектом компании Симкорд является система Bitbon, которая функционирует на базе технологии Блокчейн — прогрессивной и перспективной технологии, которая является основой нового рынка информационных ресурсов, товаров и услуг.
Система Bitbon — уникальный комплекс инструментов и сервисов, который предоставляет ее участникам новый способ управления своими активами.
Также пользователям системы предоставляются следующие возможности:

  • долевое участие в перспективных проектах;
  • привлечение инвесторов для развития своего бизнеса на взаимовыгодных условиях;
  • получение вознаграждения за участие в Майнинге обеспечения консенсуса;
  • равнозначный обмен товарами и услугами;
  • управление цифровыми активами с помощью технологии блокчейн без посредников.

Перевод своих активов в цифровой вид обеспечивает высокий уровень эффективности и безопасности благодаря возможности равноценного децентрализованного обмена цифровыми активами в Системе Bitbon.

Деятельность компании

Компания Симкорд занимается разработкой собственных высокотехнологичных сервисов. Большое внимание уделяется сотрудничеству с представителями бизнеса, юриспруденции и науки. Так, в рамках сотрудничества с Харьковским национальным экономическим университетом была осуществлена разработка методологических и практических основ для оптимизации моделей и способов ведения бизнеса.

Полученные результаты стали материалом для создания отчета, в котором описаны прогнозы влияния информационных технологий на развитие бизнеса и государственную экономику в целом.

Работа в Симкорд

Руководство Simcord уделяет большое внимание созданию комфортных условий для плодотворной работы своих сотрудников. Регулярные тренинги и семинары позволяют повышать квалификацию работников, а современно оборудованное рабочее место и поддержка климат-контроля обеспечивают благоприятную среду на протяжении рабочего дня.

Также Компания регулярно организовывает тимбилдинги на свежем воздухе с мероприятиями интеллектуального и спортивного характера, что способствует повышению мотивации и установлению доверия между сотрудниками.

Вывод

Компания Симкорд — это современная компания, которая ставит во главу своей деятельности заботу о будущем мира.

Благодаря ее разработкам каждый человек может стать частью новой эпохи — эпохи цифровой экономики.

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