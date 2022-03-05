Компания Sherp отозвала лицензию на производство вездеходов в России

Компания с 25 февраля отозвала все патенты и лицензии на сбор вездеходов Sherp в России.

"Разрывается лицензионный договор с ООО "Шерп", который предоставил российской компании право пользования товарным знаком и патентами компании", - заявил Школьник.

Отметим, что Sherp – это один из известнейших украинских экспортеров автомобилей. Вездеход под украинским брендом использовался при ликвидации последствий урагана на Багамских островах.

Конструкция позволяет вездеходу проходить чуть ли не везде. Он имеет колеса высотой 1,6 м, в то время как полная высота авто – всего 2,3 м. В длину Sherp имеет 3,4 м, ширину – 2,5 м, масса автомобиля – 1,4 тонны.