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Компания Sherp отозвала лицензию на производство вездеходов в России

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Суббота 05 марта 2022 13:50
Компания Sherp отозвала лицензию на производство вездеходов в России Вездеходы Sherp (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский бизнесмен Владимир Школьник сообщил, что его компания Sherp отказалась от производства вездеходов на заводе в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бизнесмена.

Компания с 25 февраля отозвала все патенты и лицензии на сбор вездеходов Sherp в России.

"Разрывается лицензионный договор с ООО "Шерп", который предоставил российской компании право пользования товарным знаком и патентами компании", - заявил Школьник.

Отметим, что Sherp – это один из известнейших украинских экспортеров автомобилей. Вездеход под украинским брендом использовался при ликвидации последствий урагана на Багамских островах.

Конструкция позволяет вездеходу проходить чуть ли не везде. Он имеет колеса высотой 1,6 м, в то время как полная высота авто – всего 2,3 м. В длину Sherp имеет 3,4 м, ширину – 2,5 м, масса автомобиля – 1,4 тонны.

Ранее мы сообщали, что Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию.

Также мы писали, какие мировые бренды уходят из России.

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