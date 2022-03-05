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Компанія Sherp відкликала ліцензію на виробництво всюдиходів у Росії

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Субота 05 березня 2022 13:50
Компанія Sherp відкликала ліцензію на виробництво всюдиходів у Росії Всюдиходи Sherp (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український бізнесмен Володимир Школьник повідомив, що його компанія Sherp відмовилась від виробництва всюдиходів на заводі в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бізнесмена.

Компанія з 25 лютого відкликала всі патенти й ліцензії на збирання всюдиходів Sherp в Росії.

"Розривається ліцензійний договір з ТОВ "Шерп", який надав російській компанії право користування товарним знаком та патентами компанії.", – заявив Школьник.

Зазначимо, що Sherp – це один з найвідоміших українських експортерів автомобілів. Всюдихід під українським брендом використовувався під час ліквідації наслідків урагану на Багамських островах.

Конструкція дозволяє всюдиходу проходити ледь не всюди. Він має колеса висотою 1,6 м, тоді як повна висота авто – лише 2,3 м. У довжину Sherp має 3,4 м, ширину – 2,5 м, маса автівки – 1,4 тонни.

Раніше ми повідомляли, що Porsche припинив постачання автомобілів до Росії.

Також ми писали, які світові бренди йдуть із Росії.

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