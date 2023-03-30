ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з головою Rheinmetall

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 березня 2023 18:00
Зеленський зустрівся з головою Rheinmetall Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у четвер, 30 березня, провів зустріч з делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

За його словами, на зустрічі було обговорено поточний стан співробітництва з концерном Rheinmetall та перспективи його розвитку. Зеленський зауважив, що Україні необхідне подальше поглиблення партнерства. Це допоможе забезпечити як нагальні потреби Сил оборони України, так і суттєво посилить обороноздатність України.

"Вдячний провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України. Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Паппергер раніше заявляв про намір побудувати танковий завод в Україні. За його словами, це дозволило б випускати до 400 танків Panther на рік.

Якщо переговори щодо будівництва заводу завершаться успішно, то Україна може стати першим у світі покупцем Panther KF51.

Що відомо про німецький танк Panther і чим він відрізняється від основних бойових танків НАТО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього голова Rheinmetall розповів, що вже підготовлено концепцію будівництва танкового заводу в Україні. За словами глави Rheinmetall, будівництво можуть почати під час війни або вже після її закінчення. Остаточне рішення у цьому питанні буде за Києвом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
В Україні планують створити реєстр ухилянтів: що це і як працюватиме
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою