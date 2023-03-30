Зеленський зустрівся з головою Rheinmetall

Президент Володимир Зеленський у четвер, 30 березня, провів зустріч з делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Вдячний провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України. Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", - сказав Зеленський.

За його словами, на зустрічі було обговорено поточний стан співробітництва з концерном Rheinmetall та перспективи його розвитку. Зеленський зауважив, що Україні необхідне подальше поглиблення партнерства. Це допоможе забезпечити як нагальні потреби Сил оборони України, так і суттєво посилить обороноздатність України.

Нагадаємо, Паппергер раніше заявляв про намір побудувати танковий завод в Україні. За його словами, це дозволило б випускати до 400 танків Panther на рік.

Якщо переговори щодо будівництва заводу завершаться успішно, то Україна може стати першим у світі покупцем Panther KF51.

Що відомо про німецький танк Panther і чим він відрізняється від основних бойових танків НАТО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього голова Rheinmetall розповів, що вже підготовлено концепцію будівництва танкового заводу в Україні. За словами глави Rheinmetall, будівництво можуть почати під час війни або вже після її закінчення. Остаточне рішення у цьому питанні буде за Києвом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.