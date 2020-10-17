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Компания-разработчик вакцины от коронавируса анонсировала окончание испытаний

США, Суббота 17 октября 2020 02:41
Компания-разработчик вакцины от коронавируса анонсировала окончание испытаний
Фото: вакцина от коронавируса (freepik)
Автор: Надежда Собенко

Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, рассчитывает подвести итог части испытаний и узнать, эффективен ли созданный препарат, к концу октября. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.

Об этом говорится в письме Альберта Бурла, главного исполнительного директора компании.

Он отмечает. что заявка на использование вакцины может быть подана регулирующим органам уже на третей неделе ноября. К этому моменту компания рассчитывает удостовериться в безопасности применения препарата. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.

В испытаниях вакцины Pfizer участвуют около 44 тыс. добровольцев. Бурла заверил, что заявка на использование препарата не будет подана, если она окажется небезопасной.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. До этого компания заключила контракт с Евросоюзом на поставку вакцины от COVID-19.

Позже американская фармацевтическая компания Eli Lilly также приостановила испытания лекарств от коронавируса с помощью антител из-за возможных проблем с безопасностью.

По данным ВОЗ, в мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

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