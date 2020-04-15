Компания Порошенко передала в больницы защитные костюмы и оборудование

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Roshen покупает около 1300 000 стерильных костюмов индивидуальной защиты для медперсонала

Кондитерская корпорация Roshen для борьбы с пандемией Covid-19 закупила 30 тысяч комплектов костюмов индивидуальной защиты медперсонала китайского производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Мы намерены приложить максимум усилий, чтобы помочь в этой борьбе. В то же время мы прекрасно понимаем, что победа возможно лишь в тесном и эффективном партнерстве и координации всех представителей ответственного бизнеса с МЗ и непосредственно с больницами. Проконсультировавшись с Минздравом мы взялись за закупку того, что является первоочередным для делать врачей и больниц в целом в условиях пандемии - индивидуальная защита", - говорится в сообщении компании.

Кроме 30 тысяч комплектов индивидуальной защиты, в компании также приобрели:

100 000 стерильных костюмов индивидуальной защиты медперсонала Корпорация закупает в Южной Корее, из них 40 000 костюмов будет передано в Благотворительный Фонд Порошенко, а 60 000 - корпорация Roshen самостоятельно доставит в больницы.

медперсонала Корпорация закупает в Южной Корее, из них 40 000 костюмов будет передано в Благотворительный Фонд Порошенко, а 60 000 - корпорация Roshen самостоятельно доставит в больницы. 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Закупка и доставка передвижных рентген-аппаратов обошлись Корпорации Roshen в более 10 млн гривен. В конце апреля аппараты будут в Украине.

Южной Кореи. Закупка и доставка передвижных рентген-аппаратов обошлись Корпорации Roshen в более 10 млн гривен. В конце апреля аппараты будут в Украине. 10 000 высококачественных защитных очков для медперсонала Корпорация закупила и уже доставила из Китая.

для медперсонала Корпорация закупила и уже доставила из Китая. 60 000 пар нестерильных нитрильных перчаток, которые в ближайшее время будут направлены в больницы.

Отмечается также, что Roshen профинансировал закупку 25 000 продуктовых наборов "Жизнелюб" для пожилых людей. Один такой продуктовый набор стоит 225 гривен и состоит из гречки, макарон, риса, сахара, пшеничной крупы, сладостей, мясных консервов, масла и туалетной бумаги.

"Каждый бизнес столкнулся с множеством вызовов. Прогнозируем, что второй квартал 2020 года будет особенно нелегким и для нашей Компании. В первую очередь, мы связываем это с падением спроса на нашу продукцию в связи со снижением уровня жизни населения и общим состоянием экономики страны в целом. И в этих условиях важно не забывать, что каждый бизнес имеет обязанности и ответственность. В результате пандемии COVID-19 они становятся еще острее. Нашим первоочередным долгом было принять всех необходимых мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, обеспечить непрерывный производственный процесс и сохранить уровень благосостояния сотрудников", - добавили в компании.

Напомним, компания также взяла на себя обязательства по 100% покрытию стоимости лечения сотрудников, при заболевании на коронавирус COVID-19.

Ранее "Благотворительный фонд Порошенко" разделил и отправил в больницы разных регионов Украины 20 тысяч защитных костюмов для медицинских работников.