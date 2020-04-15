Компанія Порошенка передала в лікарні захисні костюми та обладнання

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Roshenкупує близько 130 000 стерильних костюмів індивідуального захисту для медперсоналу

Кондитерська корпорація Roshen для боротьби з пандемією Covid-19 закупила 30 тисяч комплектів костюмів індивідуального захисту медперсоналу китайського виробництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Ми маємо намір докласти максимум зусиль, щоб допомогти в цій боротьбі. Водночас ми прекрасно розуміємо, що перемога можливо лише в тісному й ефективному партнерстві та координації усіх представників відповідального бізнесу з МОЗ та безпосередньо з лікарнями. Проконсультувавшись з МОЗ ми взялись за закупку того, що є першочерговим для робити лікарів та лікарень в цілому в умовах пандемії - індивідуальний захист", - йдеться в повідомлені компанії.

Окрім 30 тисяч комплектів індивідуального захисту, в компанії також придбали:

ще 100 000 стерильних костюмів індивідуального захисту медперсоналу наразі Корпорація закуповує в Південній Кореї, з них 40 000 костюмів буде передано у Благодійний Фонд Порошенка, а 60 000 - корпорація Roshen самостійно доставить в лікарні.

медперсоналу наразі Корпорація закуповує в Південній Кореї, з них 40 000 костюмів буде передано у Благодійний Фонд Порошенка, а 60 000 - корпорація Roshen самостійно доставить в лікарні. 10 портативних рентген-апаратів виробництва Південної Кореї. Закупка та доставка пересувних рентген-апаратів обійшлись Корпорації Roshen в понад 10 млн гривень. В кінці квітня апарати будуть в Україні.

Південної Кореї. Закупка та доставка пересувних рентген-апаратів обійшлись Корпорації Roshen в понад 10 млн гривень. В кінці квітня апарати будуть в Україні. 10 000 високоякісних захисних окулярів для медперсоналу Корпорація закупила та вже доставила з Китаю.

для медперсоналу Корпорація закупила та вже доставила з Китаю. 60 000 пар нестерильних нітрилових рукавичок найближчим часом будуть направлені в лікарні.

Зазначається також, що Roshen профінансував закупку 25 000 продуктових наборів "Життєлюб" для літніх людей. Один такий продуктовий набір коштує 225 гривень і складається з гречки, макаронів, рису, цукру, пшеничної крупи, солодощів, м'ясних консервів, олії та туалетного паперу.

"Кожен бізнес зіштовхнувся з безліччю викликів. Прогнозуємо, що другий квартал 2020 року буде особливо нелегким і для нашої Компанії. В першу чергу, ми пов'язуємо це з падінням попиту на нашу продукцію у зв'язку зі зниженням рівня життя населення і загальним станом економіки країни в цілому. Та в цих умовах важливо не забувати, що кожен бізнес має обов'язки та відповідальність. В результаті пандемії COVID-19 вони стають ще гострішими. Нашим першочерговим обов’язком було вжити усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдження захворювання, забезпечити безперервний виробничий процес та зберегти рівень добробуту співробітників", - додали в компанії.

Нагадаємо, компанія також взяла на себе зобов'язання по 100% покриттю вартості лікування співробітників, при захворюванні на коронавірус COVID-19.

Раніше "Благодійний фонд Порошенка" розподілив та відправив у лікарні різних регіонів України 20 тисяч захисних костюмів для медичних працівників.