Компания из орбиты Коломойского увеличила доходы в 4 раза благодаря госпрограммам
Компания "ПБС", принадлежащая ближайшим соратникам олигарха Игоря Коломойского, в 2020 году увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в государственных программах по дорожному строительству.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные финансовой отчетности компании, обнародованной ею 23 ноября 2021 года в системе ProZorro.
Чистый доход компании в 2020 году составил 4,5 млрд грн против 1,2 млрд грн в 2019 году.
В 2020-2021 годах эта компания получила от государства 9,88 млрд грн.
Согласно информации на ProZorro, 1 декабря 2021 года "ПБС" стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках строительства дорог в Ивано-Франковской области.
Организатор тендера ГП "Дороги Прикарпатья" 1 декабря, отклонило более дешевое предложение компании "Алов-Буд", оставив единственным претендентом фирму "ПБС".
Как сообщалось, компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".