Компанія з оточення Коломойського у 2021 році отримала з бюджету 7,9 мільярдів гривень
Фото: "ПБС" у 2021 році отримала з бюджету 7,9 млрд грн (facebook.com/pbsroads)
Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету 7,9 млрд грн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".
Лише у грудні компанія з оточення Коломойського отримала з бюджету понад 2 млрд грн, свідчать дані державного порталу Spending.gov.ua.
Нагадаємо, у 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи у 4 рази держфінансування.
ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Івану Непік.