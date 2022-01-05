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Компанія з оточення Коломойського у 2021 році отримала з бюджету 7,9 мільярдів гривень

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Київ, Середа 05 січня 2022 14:34
Компанія з оточення Коломойського у 2021 році отримала з бюджету 7,9 мільярдів гривень Фото: "ПБС" у 2021 році отримала з бюджету 7,9 млрд грн (facebook.com/pbsroads)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету 7,9 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Лише у грудні компанія з оточення Коломойського отримала з бюджету понад 2 млрд грн, свідчать дані державного порталу Spending.gov.ua.

Нагадаємо, у 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи у 4 рази держфінансування.

ТОВ "ПБС" записано на робітницю курорту "Буковель" Івану Непік.

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Ігор Коломойский
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