Компания Nokian Tyres представила концептуальную шину, которая на 93% изготовлена из вторичных материалов

На протяжении десятилетий Nokian Tyres прилагает усилия, чтобы сделать мир более безопасным. Компании удалось добиться еще одной вехи, представив наиболее экологичную шину на сегодняшний день. Концептуальная шина Nokian Tyres Green Step - это шедевр экологических инноваций в сочетании с амбициозным дизайном. Она на 93% состоит из возобновляемых или вторичных материалов. Это еще на шаг приближает компанию к достижению цели - чтобы к 2030 году 50% всех сырьевых материалов, используемых при производстве шин Nokian Tyres, были возобновляемыми или полученными из вторсырья.

Nokian Tyres Green Step открывает путь к более экологичному вождению

В 2021 году компания Nokian Tyres установила амбициозную цель: достичь того, чтобы к 2030 году 50% всего сырья, используемого при производстве шин, составляли возобновляемые или вторичные материалы. Концептуальная шина Nokian Tyres Green Step является свидетельством изобретательности научно-исследовательского подразделения компании Nokian Tyres, а также стремлением сделать вождение более экологичным.

"Водители все больше и больше интересуются экологичностью своих шин, что формирует спрос на создание шин, отвечающих этим стандартам. Это также заставляет отрасль разрабатывать более экологические материалы, а также адаптировать к ним производственные технологии. С концептуальной шиной Green Step мы можем расширять границы. Это беспроигрышный вариант для всех, а особенно для окружающей среды", - говорит Йоуко Иломяки (Jouko Ilomäki), менеджер по разработке компании Nokian Tyres.

В концептуальных шинах Green Step используется только натуральный каучук, а также восстанавливаемые масла, в частности, каноловое масло. Практически все пластификаторы, смолы и технологические вспомогательные вещества относятся к возобновляемым ресурсам. Кроме того, натуральная силика из золы рисовой шелухи выполняет роль основного наполнителя протектора и боковины, а восстанавливаемые кордовые волокна используются для повышения прочности шин.

"С каждой инновацией для нашей концептуальной шины мы узнаем что-то новое. Например, одной из самых сложных задач было полностью заменить синтетическую резину естественным каучуком, однако нам это удалось", - говорит Иломяки.

Доля вторичных материалов в будущем будет расти

Почти каждый компонент шины Green Step также включает материалы из вторсырья. Например, технический углерод, входящий в резиновую смесь, был получен из отработанных шин, а бутил, необходимый для внутренних поверхностей, и сталь, входящая в состав стальных брекеров и вживленных в корпус шины проводов, является преимущественно вторичного происхождения.

"Мы убеждены, что использование переработанной резины и технического углерода, полученного из вторичного сырья, в будущем станет трендом в области производства шин, и к 2030 году мы будем иметь множество новых поставщиков и много передовых технологий. Кроме того, будет расти спрос на сырье с возобновляемыми или переработанными компонентами. Мы радуемся, что уже сегодня можем использовать настолько много вторичных материалов в шине Green Step", - говорит Иломяки.

Достоинства для водителей со всего мира

Nokian Tyres Green Steр - это зимняя шина, которую можно использовать на снегу и льду. Некоторые материалы, входящие в состав концептуальной шины, уже знакомы пользователям благодаря разным предыдущим моделям шин Nokian Tyres. Благодаря своим полезным характеристикам, природный каучук является важным компонентом для любой шины. Мы исследуем альтернативные источники природного каучука, в частности растение гваюла. Возобновляемые масла широко применяются в шинах Nokian Tyres, поскольку компания стала первым в мире производителем шин, еще в 2005 году отказавшимся от использования высокоароматических масел.

"Хотя процесс разработки Nokian Tyres Green Step начался около года назад, шина является результатом десятилетий инноваций и накопленного опыта в области разработки экологических шин, - рассказывает Теему Сойни (Teemu Soini), старший менеджер по разработке материалов компании Nokian Tyres. - Мы уже используем в своих шинах много экологических инноваций, которые можно увидеть в шине Green Steр, и обычные водители уже и один год имели возможность пользоваться этими преимуществами. Во время разработки шины Green Step нам удалось найти несколько инноваций, которые будут использоваться в будущих шинах, предлагаемых потребителям по всему миру. Мы хотели исследовать границы своих экологических инновационных возможностей, и результатом стала шина Green Step. Это свидетельство наших амбиций и ноу-хау".

Конкретные действия ради безопасного мира

С тех пор, как мы изобрели первую в мире зимнюю шину в 1934 году, зимние шины премиум-класса от компании Nokian Tyres ценятся поколениями водителей, стремящихся наслаждаться безопасностью при любых условиях. Однако действия Nokian Tyres направлены не только на защиту водителей - компания также без устали работает над тем, чтобы защитить наш окружающий мир. Мы это подтверждаем своими действиями от стадии разработки до производства: мы стали первой компанией по производству шин, чьи амбициозные цели по снижению выбросов углекислого газа были утверждены инициативой Science Based Targеts.

Нам удалось снизить сопротивление качению в среднем на 8.5% с 2013 года, что позволяет экономить топливо и снижать выбросы углекислого газа. Шина Nokian Tyres Green Step является еще одним подтверждением нашего стремления, а инновации, использованные для создания данной шины, будут приносить пользу еще не одному будущему поколению. Это очередной шаг на пути к созданию более безопасного мира.

Концептуальная шина Nokian Tyres Green Step: