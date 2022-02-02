Компанія Nokian Tyres представила концептуальну шину, яка на 93% виготовлена з відновлюваних або вторинних матеріалів

Впродовж десятиліть Nokian Tyres докладає зусиль, щоб зробити світ безпечнішим. Компанії вдалося досягти ще однієї віхи, представивши найбільш екологічну шину на сьогоднішній день. Концептуальна шина Nokian Tyres Green Step - це шедевр екологічних інновацій у поєднанні з амбітним дизайном. Вона на 93% складається з відновлюваних або вторинних матеріалів. Це ще на крок наближає компанію до досягнення мети - щоб до 2030 року 50% усіх сировинних матеріалів, котрі використовуються при виробництві шин Nokian Tyres, були відновлюваними або отриманими з вторинної сировини.

Nokian Tyres Green Step відкриває шлях до більш екологічного водіння

У 2021 році компанія Nokian Tyres встановила амбітну ціль: досягти того, щоб до 2030 року 50% усієї сировини, яка використовується при виробництві шин, складали відновлювані або вторинні матеріали. Концептуальна шина Nokian Tyres Green Step є свідченням винахідливості науково-дослідного підрозділу компанії Nokian Tyres, а також прагненням зробити водіння більш екологічним.

"Водії все більше і більше цікавляться екологічністю своїх шин, що формує попит на створення шин, які б відповідали цим стандартам. Це також примушує галузь розробляти більш екологічні матеріали, а також адаптувати до них виробничі технології. З концептуальною шиною Green Step ми можемо розширювати межі. Це безпрограшний варіант для усіх, а особливо для навколишнього середовища", - каже Йоуко Іломякі (Jouko Ilomäki), менеджер з розробки компанії Nokian Tyres.

В концептуальних шинах Green Step використовується лише натуральний каучук, а також відновлювані масла, зокрема канолова олія. Майже всі пластифікатори, смоли та технологічні допоміжні речовини належать до відновлюваних ресурсів. Крім того, натуральна силіка із золи рисового лушпиння виконує роль основного наповнювача протектора та боковини, а відновлювані кордові волокна використовуються для підвищення міцності шин.

"З кожною інновацією для нашої концептуальної шини ми дізнаємося щось нове. Наприклад, одним з найскладніших завдань було повністю замінити синтетичну гуму природним каучуком, однак нам це таки вдалося", - каже Іломякі.

Частка вторинних матеріалів у майбутньому зростатиме

Майже кожен компонент шини Green Step також включає матеріали з вторинної сировини. Наприклад, технічний вуглець, який входить до гумової суміші, було отримано з відпрацьованих шин, а бутил, необхідний для внутрішніх поверхонь, та сталь, яка входить до складу стальних брекерів та вживлених в корпус шини дротів, є переважно вторинного походження.

"Ми переконані, що використання переробленої гуми та технічного вуглецю, отриманого з вторинної сировини, у майбутньому стане трендом у галузі виробництва шин, і до 2030 року ми матимемо безліч нових постачальників і багато передових технологій. Крім того, зростатиме попит на сировину з відновлюваними або переробленими компонентами. Ми радіємо, що вже сьогодні можемо використовувати настільки багато вторинних матеріалів у шині Green Step", - каже Іломякі.

Переваги для водіїв з усього світу

Nokian Tyres Green Step - це зимова шина, яку можна використовувати на снігу і льоду. Деякі матеріали, які входять до складу концептуальної шини, вже знайомі користувачам завдяки різним попереднім моделям шин Nokian Tyres. Завдяки своїм корисним характеристикам природний каучук є важливим компонентом для будь-якої шини. Ми досліджуємо альтернативні джерела природного каучуку, зокрема рослину ґваюлу. Відновлювані масла широко застосовуються в шинах Nokian Tyres, оскільки компанія стала першим у світі виробником шин, який ще у 2005 році відмовився від використання високоароматичних масел.

"Хоча процес розробки Nokian Tyres Green Step розпочався близько року тому, шина є результатом десятиліть інновацій та накопиченого досвіду у галузі розробки екологічних шин, - розповідає Теему Сойні (Teemu Soini), старший менеджер з розробки матеріалів компанії Nokian Tyres. - Ми вже використовуємо у своїх шинах багато екологічних інновацій, які можна побачити в шині Green Step, і пересічні водії вже не один рік мали змогу користуватися цими перевагами. Під час розробки шини Green Step нам вдалося знайти декілька інновацій, які будуть використовуватися у майбутніх шинах, що пропонуватимуться споживачам по всьому світу. Ми хотіли дослідити межі своїх екологічних інноваційних можливостей, і результатом стала шина Green Step. Це є свідченням наших амбіцій та ноу-хау".

Конкретні дії заради безпечнішого світу

Відколи ми винайшли першу у світі зимову шину у 1934 році, зимові шини преміум-класу від компанії Nokian Tyres цінуються поколіннями водіїв, які прагнуть насолоджуватися безпекою за будь-яких умов. Однак дії Nokian Tyres спрямовані не лише на захист водіїв - компанія також невтомно працює над тим, щоб захистити наш навколишній світ. Ми це підтверджуємо своїми діями, від стадії розробки до виробництва: ми стали першою компанією з виробництва шин, чиї амбітні цілі зі зниження викидів вуглекислого газу були затверджені ініціативою Science Based Targets. Нам вдалося знизити опір коченню в середньому на 8.5% з 2013 року, що дозволяє заощаджувати пальне і знижувати викиди вуглекислого газу. Шина Nokian Tyres Green Step є ще одним підтвердженням цього нашого прагнення, а інновації, використані для створення даної шини, приноситимуть користь ще не одному майбутньому поколінню. Це є черговим кроком на шляху до створення безпечнішого світу.

Концептуальна шина Nokian Tyres Green Step: